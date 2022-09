F2, Zandvoort, Course sprint : Armstrong maîtrise la course

Par Camille Komaël 3 septembre 2022 - 17:50





La météo est très agréable en cette fin de samedi après-midi sur le circuit néerlandais : le soleil brille et il fait 27 °C dans l’air, avec une température de piste qui dépasse les 38 °C. Tatiana Calderon, dernière sur la grille, cale lors du départ du tour de formation et est poussée dans la voie des stands. C’est Clément Novalak qui s’élance en pole suite à son dixième chrono hier en qualifications, devant Marcus Armstrong. Le Néo-Zélandais d’Hitech prend un meilleur départ que le Français et tous deux inversent donc leurs positions, tandis que derrière eux Hauger réussit à prendre l’avantage sur Vips, puis Lawson passe également l’Estonien.

Plus loin dans le peloton, Pourchaire attaque Beckmann mais l’arrière de sa ART décroche et le Français fait une excursion dans les graviers et revient en piste en 20è position. Caldwell se fait lui aussi piéger à ce premier virage et tire tout droit dans les graviers. En tête, Armstrong a réussi à creuser un petit écart et est à l’abri du DRS de Novalak, qui mène lui par contre un petit train de monoplaces jusqu’à la huitième place de Zandvoort.

On arrive à la mi-course et - hormis l’abandon de Caldwell aux stands - il n’y a pas de changement de positions. Au 19è tour on assiste à un des rares dépassements : Daruvala double Marino Sato, mais tous deux sont loin, ils se battent pour la 16è place. Quelques tours plus tard, l’Indien commet une erreur en piste mais ne perd pas de position.

A trois tours du drapeau à damiers, Tatiana Calderon part en tête à queue et plante sa Charouz dans les graviers. La voiture de sécurité intervient pour permettre de dégager la monoplace en toute sécurité. La course reprend alors qu’il ne reste qu’un tour. Iwasa nous offre un joli dépassement par l’extérieur sur Verschoor lors de ce restart.

Marcus Armstrong remporte donc cette course sprint, alors que Clément Novalak monte sur son premier podium de F2, avec Dennis Hauger troisième. Lawson franchit la ligne en quatrième position, devant Vips et Iwasa. Verschoor et Sargeant empochent les derniers points.