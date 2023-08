F2, Zandvoort, Course principale : Première victoire de Novalak dans une course chaotique

Par Camille Komaël 27 août 2023 - 11:05





Malgré la pluie du début de matinée, les pilotes sont en pneus slicks sur la grille de départ. Par mesure de précaution, sur une piste restant un peu humide, le tour de formation se fait sous voiture de sécurité et le départ sera lancé. Cela n’empêche pas le grabuge au départ : Doohan part seul en tête à queue, Bearman se fait accrocher par Correa et sort dans les graviers au premier virage tandis que juste devant son coéquipier Vesti est parti seul à la faute. La voiture de sécurité revient en piste pour dégager la monoplace de Doohan. Correa écope quant à lui de dix secondes de pénalité pour sa manoeuvre sur Bearman.

Au re-start, Iwasa tente de dépasser Maini par l’intérieur mais encore une fois la légère humidité de la piste lui fait louper son freinage : Iwasa file droit dans les graviers et il arrache l’aileron avant de Maini au passage. Le Japonais prend lui aussi dix secondes de pénalité. Au 7è tour on assiste aux premiers arrêts aux stands pour passer en pneus mediums, et au tour suivant Maloney et Martins s’arrêtent. Crawford et Hauger changent de pneus un tour plus tard, laissant Hadjar et Pourchaire en tête... pour peu de temps puisque tous deux stoppent au dixième tour. L’arrêt de Pourchaire est mieux réalisé et le pilote ART ressort devant Hadjar.

Malheureusement pour Pourchaire, la joie sera de courte durée : le Français sort de la piste quelques instants plus tard et va taper les pneus. La voiture de sécurité revient logiquement en piste et les pilotes encore en pneus tendres s’empressent d’effectuer leur arrêt obligatoire. A peine revenu en piste après son arrêt, Vesti part de nouveau en tête à queue... et pour cause ! Ses deux pneus arrières étaient mal fixés et se sont détachés ! Le Danois est furieux et la voiture médicale intervient pour Théo Pourchaire qui semble se plaindre des côtes, mais fait de même signe qu’il va bien.

La voiture de sécurité s’efface à la fin du 16è tour et c’est Novalak en tête qui effectue la relance, avec Crawford et Maloney dans ses roues. Maloney dépasse Crawford au premier virage alors que Martins entre en contact avec Bearman au banking Tarzan : le Britannique de PREMA touche le rail et chute au classement avant d’abandonner aux stands. Le Français de ART recevra quant à lui une pénalité de 10 secondes.

Devant, Maloney met la pression sur Novalak, qui répond avec le meilleur tour en course. 40 tours étaient prévus ce matin, mais finalement c’est le chrono qui fait son apparition à 17 minutes de la fin, alors que Novalak compte plus de deux secondes d’avance sur Maloney, qui voit en revanche Crawford revenir. Les pneus de Maloney semblent souffrir mais à six minutes du drapeau à damiers Crawford n’est pas en mesure de se rapprocher suffisamment pour tenter une attaque, malgré le DRS.

38 tours auront finalement été complétés et Novalak remporte cette course principale, sa première dans la catégorie. Maloney et Crawford suivent et Verschoor prend la quatrième place, très près derrière eux. Si Martins a franchi la ligne d’arrivée en cinquième position, sa pénalité le relègue finalement neuvième. Du coup c’est Hauger qui termine cinquième, devant Hadjar, Fittipaldi et Cordeel. Le dernier point revient à Correa. Au championnat, c’est le statu quo pour les quatre premiers sur ce week-end : aucun point accordé hier et abandons de Pourchaire, Vesti et Doohan aujourd’hui (Iwasa terminant hors des points après avoir tapé le mur au dernier virage du dernier tour).