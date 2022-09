F2, Zandvoort, Course Principale : Drugovich ne tremble pas et s’impose

Par Camille Komaël 4 septembre 2022 - 11:49





Si le soleil brille toujours sur Zandvoort ce matin, la température de l’air et surtout celle de la piste - toutes deux à 21,5°C - sont en revanche bien inférieures à celles d’hier lors de la course sprint. C’est le leader du championnat Felipe Drugovich qui a réalisé la pole et qui s’élance donc en tête ce matin, devant Doohan. L’Australien semble mieux s’élancer mais le Brésilien de MP Motorsport conserve l’avantage. Juste derrière eux, Sargeant bloque ses roues et tire tout droit dans les graviers. Essayant de remonter, l’Américain touche la roue arrière de Boschung et sort droit dans le mur de pneus. Sargeant va bien mais la voiture de sécurité entre logiquement en piste. Derrière, Beckmann est surpris par le ralentissement de Sato et va toucher Nissany : il doit passer aux stands changer d’aileron avant. La course est finalement interrompue par un drapeau rouge pour réparer le mur de pneus.

Après une vingtaine de minutes, les pilotes ressortent de la voie des stands derrière la voiture de sécurité et le nouveau départ sera lancé (et non arrêté). Aucun changement de position n’a lieu devant, mais derrière Armstrong se place aux côtés de Novalak et semble en mesure de le dépasser, mais les deux monoplaces se touchent et Armstrong se replace derrière le Français. En fond de peloton, Daruvala part seul à la faute et revient en piste loin de ses concurrents.

A partir du huitième tour, la fenêtre d’arrêt aux stands obligatoire est ouverte et les premiers pilotes s’arrêtent : Cordeel et Williams d’abord, puis Novalak. Doohan bloque ses roues au premier virage et a un gros plat mais reste en piste jusqu’au treizième tour. Drugovich effectue son arrêt au tour suivant et conserve l’avantage sur le pilote Uni Virtuosi. Bloqué derrière Calderon qui ne s’est pas encore arrêtée, Doohan se fait en revanche passer par Verschoor quand ce dernier sort des stands. Mais les pneus du Néerlandais ne sont pas encore en température et Doohan le dépasse très rapidement.

Au 18è tour, Sato s’arrête aux stands mais son équipe serre mal la roue avant gauche : au deuxième virage le Japonais ne peut pas tourner et se plante dans le mur de pneus. La voiture de sécurité revient en piste et cela contrarie les plans des pilotes partis en pneus durs, qui perdent toute leur avance. Mais la relance de la course par Lawson est très lente, et Doohan se fait percuter par Verschoor, ce qui entraîne d’autres collisions derrière eux : Calderon et Novalak doivent également abandonner. La voiture de sécurité est une nouvelle fois de sortie.

Cette fois Lawson relance la course très tôt, tandis qu’Armstrong, Boschung et Nissany passent en pneus tendres. Pourchaire s’arrête au tour d’après, puis Lawson au 27è tour alors que le décompte passe à 12 minutes restantes. Avec des pneus plus chauds, Pourchaire réussit à dépasser Lawson. Vesti est le dernier à effectuer son arrêt obligatoire et il ressort dernier suite à un problème d’écrou.

En tête, Felipe Drugovich n’est absolument pas inquiété sur cette fin de course et avec cette victoire il accroit encore un peu plus son avance au championnat. Verschoor monte sur la deuxième marche du podium à domicile, mais la relance étant sous investigation, il faudra surveiller une éventuelle pénalité pour avoir percuté Doohan. Iwasa termine troisième devant Hauger et Fittipaldi. Sixième, Cordeel empoche ses premiers points de la saison. Vips et Beckmann suivent dans les points, et Caldwell et Pourchaire (qui a pu passer Daruvala dans le dernier tour) complètent le top 10.