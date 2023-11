F2, Yas Marina, Qualifications : Doohan prend la dernière pole de la saison

Par Camille Komaël 24 novembre 2023 - 21:01





Après deux mois de pause, la F2 est de retour pour l’ultime manche de la saison à Abu Dhabi. Le titre n’est pas encore assuré pour Théo Pourchaire, même s’il compte quand même 25 points d’avance sur Vesti. A noter qu’Iwasa n’est pas non plus totalement hors course mais il lui faudrait pour cela engranger tous les points en espérant que ni Pourchaire ni Vesti n’en marque aucun... Du côté des débutants aussi la lutte continue avec Martins et Bearman pour le titre de meilleur rookie 2023. C’est d’ailleurs Martins qui signe le meilleur temps des essais libres, devant Maloney et Pourchaire.

Dès le début de la séance le ton est donné avec Martins qui se place en tête devant Doohan et les Campos de Boschung et Maini. Iwasa doit signer la pole s’il veut conserver de maigres espoirs de titre : il améliore pour l’instant jusqu’à la troisième position. Puis Verschoor se place deuxième, avant que Doohan ne reprenne son bien, puis que Maini s’empare de la troisième place. Devant, personne ne bat Martins - qui a encore amélioré - tandis que son coéquipier Pourchaire semble en difficulté en treizième position.

Il est temps pour tout le peloton de rentre aux stands étudier les données et vite se préparer pour leurs derniers tours en pneus tendres frais. Iwasa émerge en haut de la feuille des temps et Martins ne parvient pas à le battre, le Français échoue pour 8 millièmes. Le Japonais pourra-t-il conserver ses espoirs de titre ? Non, car Doohan écrase totalement le chrono en battant le pilote DAMS de trois dixièmes.

Maini se montre également performant et prend la deuxième position. Mais Martins n’a pas dit son dernier mot : il échoue cependant à 88 millièmes de Doohan pour la pole... avant que Doohan n’améliore une nouvelle fois. L’Australien est décidément intouchable aujourd’hui et il prend la pole position pour la course principale de dimanche. Martins s’élancera à ses côtés tandis que la deuxième ligne sera composée de Maini et Maloney. Cinquième, Iwasa dit définitivement au revoir au titre de champion. Hauger se classe sixième devant Verschoor et Hadjar. Vesti prend la neuvième place et Pourchaire n’est que quatorzième. Dixième, Enzo Fittipaldi sera en pole demain de la course sprint.