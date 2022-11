F2, Yas Marina, Qualif : Iwasa prend la dernière pole de la saison

Par Camille Komaël 18 novembre 2022 - 19:46





Si habituellement la séance de qualifications à Abu Dhabi avait lieu une fois la nuit tombée, cette année elle a lieu sous le soleil de l’après-midi. En essais libres, c’est Iwasa qui avait été le plus rapide, mais seulement 55 millièmes devant Théo Pourchaire. C’est d’ailleurs le Français qui signe le premier chrono de référence de ces qualifications, en 1.37.145. Mais le pilote ART n’est pas resté longtemps devant, battu par Doohan qui est le premier à tourner dans la minute 36 au tour.

Après sept minutes de qualifications, et alors que seule la moitié du plateau a signé un chrono, un drapeau rouge est brandi : Marino Sato est parti en tête à queue entre les virages 13 et 14. De nombreux pilotes doivent abandonner le tour rapide qu’ils étaient en train de faire. A la reprise, Pourchaire se rapproche du temps de Doohan à 2 dixièmes, tandis que les PREMA de Daruvala et Hauger se placent juste derrière le Français.

Comme d’habitude, les pilotes rentrent aux stands à mi-séance pour chausser de nouveaux pneus tendres, et ils retournent en piste alors qu’il ne reste qu’une dizaine de minutes. L’évolution de la piste permet toujours aux temps de s’améliorer, et cela est confirmé encore une fois : le tout nouveau champion de cette saison, Felipe Drugovich, prend la pole provisoire en 1.36.546. Théo Pourchaire, son dauphin au championnat, le déloge ensuite, pendant que Doohan se fait une frayeur au virage 14, touchant le mur, mais n’endommageant pas sa monoplace.

C’est vers DAMS que les yeux se tournent alors : Nissany réalise un magnifique tour pour s’emparer de la pole provisoire alors qu’il ne reste qu’une minute, puis Iwasa porte la deuxième monoplace de l’équipe française tout en haut de la feuille des temps : 1.36.290, c’est la pole pour le Japonais ! D’autant plus que ses rivaux ne peuvent plus améliorer : Zane Maloney - débutant ce week-end - a fait sortir le drapeau jaune dans le troisième secteur.

Derrière les deux DAMS, on retrouve Théo Pourchaire et Felipe Drugovich, puis Doohan, Sargeant, Hauger et Cordeel. Neuvième et dixième, Lawson et Verschoor se retrouveront en première ligne de la course sprint demain.