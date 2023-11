F2, Yas Marina, Course Sprint : Vesti gagne et revient au championnat

Par Camille Komaël 25 novembre 2023 - 14:06





Il fait beau cet après-midi sur le circuit d’Abu Dhabi et c’est Enzo Fittipaldi qui se place sur la pole position suite à sa dixième place en qualifications d’hier. Concurrent au titre de Pourchaire (14è), Vesti s’élance deuxième. Dès le départ du tour de formation, le débutant Paul Aron cale et doit partir des stands. Lors du départ quelques instants plus tard, c’est Arthur Leclerc qui ne peut s’élancer, tandis que Théo Pourchaire est déjà sous investigation pour un essai de départ litigieux avant la course.

Vesti et Fittipaldi se retrouvent côte à côte mais c’est le Brésilien qui prend l’avantage. Dans ce premier tour, Vesti se fait également dépasser par Hadjar et Verschoor alors que Pourchaire lui gagne des positions et se retrouve neuvième, profitant notamment d’une touchette entre Martins et Correa qui envoie le pilote VAR en tête à queue en plein milieu de la piste. Sa monoplace ayant calé, la voiture de sécurité est déployée pendant plusieurs tours.

Quelques virages après le re-start - qui s’est déroulé sans encombre - Vesti prend la troisième place à Verschoor. Au huitième tour, Martins passe par les stands et change d’aileron avant alors que dans le même temps Pourchaire passe Maini et prend la huitième position. Devant, Vesti met la pression sur Hadjar et réussit à passer le Français au dixième tour. Pourchaire est quant à lui parvenu à doubler Iwasa pour le gain de la septième place.

A dix tours du drapeau à damiers, Verschoor passe Hadjar et monte provisoirement sur la troisième marche du podium. Le pilote français semble en difficulté et c’est à présent Hauger qui est dans ses échappements. Le Norvégien est lui-même suivi de près par Doohan et Pourchaire. En tête, l’avance de Fittipaldi sur Vesti a fondu et le Danois arrive dans la zone DRS du Brésilien.

A plusieurs reprises Fittipaldi bloque ses roues au freinage, et au bout de quelques tours Vesti parvient à faire bon usage de son DRS pour prendre la tête de la course. Hauger et Hadjar continuent de lutter pour la quatrième place, avec Doohan et Pourchaire en spectateurs, mais Hadjar offre une grande résistance au Norvégien, qui ne réussit pas à passer.

Avec cette victoire, Vesti revient à 16 points de Pourchaire au championnat. Enzo Fittipaldi se classe deuxième et Verschoor troisième. Hadjar est donc quatrième devant Hauger, Doohan et Pourchaire. Le dernier point revient à Iwasa.

Le titre sera donc attribué demain lors de la dernière course de la saison : Pourchaire ou Vesti, qui sera sacré ?