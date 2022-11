F2, Yas Marina, Course Sprint : Lawson s’impose

Par Camille Komaël 19 novembre 2022 - 14:39





C’est l’après-midi sur le circuit de Yas Marina et il fait bien sûr très beau et chaud : près de 30 °C dans l’air et une température de la piste qui dépasse les 40 °C. Rappelons que la grille de départ de cette course sprint correspond au top 10 inversé des qualifications, ce qui explique qu’on retrouve Verschoor en pole, devant Lawson et Cordeel. Le départ se passe bien devant, le trio de tête reste inchangé. Derrière en revanche, Sargeant perd beaucoup de positions et se retrouve neuvième. Plus au fond du peloton, Fittipaldi touche Daruvala et tous deux terminent assez violemment dans les pneus. Les deux pilotes sont indemnes mais le drapeau rouge est logiquement brandi.

Pour le nouveau départ, le classement est changé par rapport à celui sous drapeau rouge et Pourchaire perd le bénéfice d’un superbe dépassement qui lui avait permis de gagner trois places d’un coup. Le soleil est à présent en train de décliner et la température de la piste a baissé. Le départ est lancé - et non pas arrêté - et il n’y a pas de changement majeur au classement à l’issue du premier tour, même si Doohan se fait très pressant derrière Sargeant.

Sans DRS, on assiste à aucun dépassement, et une fois celui-ci autorisé, cela ne change pas grand chose... Enfin, au dixième tour, Lawson parvient à attaquer Verschoor et réussit à prendre la tête dès son premier essai. Sous la pression de Doohan, Sargeant bloque deux fois les roues, mais l’Australien reste tout de même trop loin pour placer une attaque.

Drugovich dépasse ensuite plus tard Hauger, qui se retrouve sous la menace de Sargeant, lui-même toujours poursuivi par Doohan. En difficulté avec ses pneus, Cordeel se fait doubler par Drugovich à trois tours de l’arrivée pour le gain de la troisième place, et a maintenant Hauger dans ses échappements. Beaucoup plus loin derrière, Correa touche Sato.

Le dernier tour est palpitant pour les points : Hauger avait passé Cordeel, mais ayant loupé son freinage ensuite, il a dû laisser repasser le Belge. Dans ce dernier tour, le pilote PREMA parvient à prendre l’avantage proprement sur le pilote VAR.

En tête, Lawson remporte la course avec finalement plus de sept secondes d’avance sur Verschoor et prend au passage le point du meilleur tour en course. Felipe Drugovich monte sur la troisième marche du podium, terminant juste derrière le Néerlandais. C’est donc Hauger qui est quatrième, devant Cordeel, Sargeant et Doohan. Nissany empoche le dernier point.