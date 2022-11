F2, Yas Marina, Course Principale : Iwasa sort vainqueur de la lutte avec Drugovich

Par Camille Komaël 20 novembre 2022 - 11:04





La course démarre plus tôt dans la journée qu’hier et il fait par conséquent bien chaud sur Abu Dhabi, avec plus de 30 °C dans l’air et une température de la piste qui frôle les 42°C. Iwasa a signé la pole lors des qualifications vendredi et il sera accompagné en première ligne par son coéquipier Nissany. Le duo de tête ne change pas au départ, mais Théo Pourchaire - qui s’élançait troisième - perd deux places suite à une lutte avec Drugovich. Parti neuvième, Lawson a réalisé un très bon premier tour et pointe sixième. En fond de peloton, Boschung se fait harponner et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place pour dégager la Campos.

Quand la course reprend, Pourchaire en profite immédiatement pour doubler Hauger, tandis que Doohan dépasse Cordeel. Dès l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands, Hauger et Lawson s’arrêtent pour chausser les pneus mediums : l’arrêt de Carlin est plus rapide que celui de Prema et le Néo-Zélandais prend une place au Norvégien. En piste, Drugovich dépasse Nissany, puis Pourchaire s’attaque au pilote DAMS : il prend l’avantage, mais écarte ensuite sa trajectoire et l’Israélien repasse.

Le leader Iwasa s’arrête aux stands à l’entame du neuvième tour, et Théo Pourchaire fait de même, mais perd deux places dans l’opération, au profit de Lawson et Hauger. Il y a du monde aux stands au tour suivant, avec les arrêts de Drugovich, Nissany, Sargeant et Vesti. Pourchaire tente d’attaquer Hauger mais se loupe au freinage.

Drugovich est très près d’Iwasa et il manque de l’accrocher, ce qui lui fait perdre du temps et donne de l’air au Japonais. Pourchaire a quant à lui réussi à revenir sur Hauger mais même avec le DRS il peine à placer une attaque. Quand enfin le Français arrive à doubler le pilote PREMA, ce dernier réplique à la zone DRS suivante et reprend son bien. Derrière eux, Nissany est en difficulté et un train de voitures s’est formé derrière lui, avec notamment Sargeant, Cordeel et Vips.

A force de persévérance, Théo Pourchaire parvient à doubler Hauger pour de bon à onze tours de la fin. Les pilotes partis en pneus mediums commencent à s’arrêter pour passer les pneus tendres, et le leader Jack Doohan est le dernier à le faire à 8 tours de l’arrivée, en compagnie d’Enzo Fittipaldi. L’Australien semble ressortir des stands devant Hauger, avec une bonne chance de lutter pour la victoire, mais sa roue avant gauche a été mal fixée par son équipe et roule au milieu de la piste !

Le pauvre Doohan retourne aux stands sur trois roues. A quatre tours du drapeau à damiers, Sargeant double enfin Nissany, derrière qui il est longtemps resté bloqué. Un tour plus tard, l’Américain gagne une nouvelle position quand Théo Pourchaire est une nouvelle fois victime d’un problème mécanique sur sa ART : le Français doit abandonner. Caldwell abandonne également, mais en piste, ce qui entraîne une nouvelle voiture de sécurité virtuelle.

La lutte pour la victoire entre Iwasa et Drugovich se poursuit jusque dans le dernier tour, où le Brésilien place une attaque, mais doit sortir hors des limites de la piste pour ne pas s’accrocher avec le Japonais. Iwasa conserve l’avantage jusqu’à la ligne d’arrivée et arrache donc la victoire. Drugovich et Lawson complètent le podium devant Hauger, quatrième.

Avec sa cinquième place, Logan Sargeant termine quatrième au championnat derrière son coéquipier Lawson : il obtient ainsi ses points pour sa Super Licence et son baquet chez Williams l’an prochain. Cordeel termine l’année à une très belle sixième place devant Verschoor et Vips, tandis qu’Armstrong et Nissany empochent les derniers points. Côté championnat constructeurs, la lutte a été serrée et c’est finalement MP Motorsport - l’équipe du champion Felipe Drugovich - qui remporte le titre devant Carlin.