F2, Yas Marina, Course principale : Doohan gagne, Pourchaire titré

26 novembre 2023





Le temps est toujours au beau fixe sur le circuit de Yas Marina pour cette toute dernière course de F2 de la saison, où le titre se jouera entre Théo Pourchaire et Frederik Vesti : 16 points séparent les deux hommes, à l’avantage du Français. Vesti est neuvième sur la grille et Pourchaire 14è. Comme hier, des pilotes calent lors du tour de formation : aujourd’hui c’est Colapinto et Mason, qui devront donc s’élancer de la voie des stands.

En pole, Jack Doohan prend un bon départ et conserver la tête de la course tandis que derrière lui Maini a réussi à prendre la deuxième place à Martins. Iwasa tente de doubler Maloney mais échoue et doit passer hors piste. Vesti a dépassé Verschoor et pointe à la huitième place, alors que Pourchaire est 11è derrière Bearman qui a pris un superbe envol depuis sa 17è place sur la grille.

Au septième tour, la fenêtre des arrêts aux stands est ouverte, et Iwasa et Pourchaire rentrent immédiatement passer en pneus mediums. Au tour suivant, Maini et Bearman font de même, et si le pilote PREMA arrive à ressortir devant la ART de Pourchaire, le Français a ses pneus en température et parvient à doubler le Britannique. Doohan attend quant à lui le dixième tour pour changer de pneus, laissant alors la tête à Martins, qui est lui parti en mediums.

Au 13è tour, Bearman commet une erreur, ce qui permet à Hauger de se rapprocher. Trois tours plus tard, le Norvégien réussit à trouver l’ouverture sur la PREMA. En tête de la course, l’avance de Martins sur Vesti s’est réduite. Bearman abandonne finalement quelques tours plus tard, se rangeant dans l’entrée des stands, qui est par conséquent fermée le temps de dégager sa monoplace.

A treize tours du drapeau à damiers, les premiers pilotes partis en pneus mediums rentrent aux stands effectuer leur arrêt obligatoire et passer en pneus tendres : il s’agit de Nissany et Fittipaldi, qui sont plutôt loin au classement. Puis Vesti s’arrête à son tour : il ressort juste derrière Pourchaire. Martins attend le tour suivant pour chausser les pneus tendres et ressort sept secondes derrière Doohan.

Maloney et Iwasa se battent pour la quatrième place depuis quelques tours, mais malgré les attaques de Maloney, Iwasa parvient toujours à ressortir devant. Cette lutte profite à Vesti, qui peut faire usage de son DRS sur Pourchaire, mais le Français résiste et parvient par deux fois à reprendre l’avantage. Au troisième essai en revanche, Vesti est définitivement passé.

A cinq tours de la fin, Maloney est toujours à la lutte avec Iwasa et il arrive à doubler le Japonais : le voilà troisième. Iwasa est maintenant sous la pression de Vesti, le Danois le double assez rapidement. La voiture de sécurité virtuelle est alors mise en place pour quelques instants : Mason s’est arrêté en bord de piste. Quand la course reprend ses droits, l’avance de Doohan sur Martins est confortable, mais Vesti est à la lutte avec Maloney pour la troisième marche du podium.

On entre dans le dernier tour et Vesti attaque Maloney, tous deux sortent large et se touchent ! Vesti peut continuer, mais pas Maloney qui doit abandonner. Spectateur, Pourchaire se contente d’assurer les points qui lui garantissent d’être champion.

Jack Doohan remporte donc cette dernière course de la saison devant Victor Martins, qui termine meilleur rookie 2023. Vesti est troisième devant Iwasa. Théo Pourchaire franchit la ligne d’arrivée en cinquième position mais le plus important est ailleurs : il est sacré champion de F2 2023, bravo à lui ! ART empoche au passage le titre des équipes. Terminent également dans les points : Arthur Leclerc, 6è, puis Hauger, Hadjar, Maini et Crawford.

Ainsi s’achève cette saison 2023 de F2, merci de l’avoir suivie avec nous et rendez-vous en 2024 !