F2, Spielberg, Qualif. : Martins en pole devant Vesti et Pourchaire

Par Camille Komaël 30 juin 2023 - 16:37





Après une unique séance d’essais libres lors de laquelle Enzo Fittipaldi a réalisé le meilleur chrono, la séance de qualifications est lancée pour 30 minutes. Premier sorti des stands, Stanek est aussi le premier à signer un chrono, mais celui-ci est vite battu par Vesti qui tourne en 1.15.134. Tandis que Pourchaire se place juste derrière le Danois, son coéquipier de chez ART Victor Martins est le premier à tourner dans la minute 14 au tour : il prend la pole provisoire. Enzo Fittipaldi prend brièvement la deuxième place, mais le Brésilien voit son chrono annulé pour non respect des limites de la piste. Ce n’est d’ailleurs pas le seul dans ce cas, Jack Doohan également perd son chrono. Son coéquipier Cordeel est en revanche étonnant et parvient à se placer en deuxième position avant la pause de mi-séance.

A onze minutes du drapeau à damiers, les pilotes reviennent en piste chaussés de pneus neufs et beaucoup cherchent à se placer tactiquement afin d’obtenir l’aspiration d’un concurrent. Fittipaldi s’installe de nouveau en deuxième position, cette fois pour de bon, mais Vesti ne lâche pas et reprend cette place derrière Martins, repoussant son principal rival pour le titre Théo Pourchaire en troisième position.

Les pneus Pirelli n’ayant plus autant de performance, peu d’améliorations ont lieu dans les derniers instants. Fittipaldi essaie de remonter au classement, mais ses deux tentatives échouent : c’est d’abord Daruvala qui revient en piste juste devant lui, et ensuite le Brésilien bloque ses roues au virage 3. Par conséquent, la pole pour la course principale de dimanche revient à Victor Martins, devant Vesti et Pourchaire. Maini signe une belle quatrième place, devançant Doohan, Fittipaldi, Cordeel et Arthur Leclerc. Neuvième et dixième Daruvala et Crawford s’élanceront en première ligne pour la course sprint de samedi.