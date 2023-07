F2, Spielberg, Course Principale : Première victoire renversante pour Verschoor

Par Camille Komaël 2 juillet 2023 - 11:15





La piste est sèche aujourd’hui pour la course principale, et c’est Victor Martins qui s’élance en pole. A ses côtés, Vesti prend le meilleur départ et s’empare de la tête de la course, tandis que Martins se fait aussi dépasser par son coéquipier Théo Pourchaire. Au tour suivant, Maini freine tardivement pour doubler Martins, mais tous deux se font finalement dépasser par Doohan. Iwasa a déjà progressé de cinq places, et il en gagne encore deux de plus quand Cordeel pousse Hauger dans l’herbe lors de leur lutte : le Japonais en profite pour doubler les deux.

Juste à l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands, Martins repasse devant Maini. Pourchaire est le premier des hommes de tête à changer de pneus au huitième tour, vite suivi par Maini et Daruvala, tandis que Martins et Doohan s’arrêtent au tour suivant. Vesti poursuit quant à lui un tour supplémentaire avant de s’arrêter et de laisser la tête de la course à Fittipaldi.

Fittipaldi accroit légèrement son avance sur Verschoor au fil des tours, alors que parmi les pilotes qui se sont déjà arrêtés, Doohan dépasse Pourchaire au 25è tour. Leclerc et Bearman stoppent pour passer en pneus super tendres au 27è tour, mais la DAMS du Monégasque est forcée à l’arrêt en piste peu après : la roue arrière droite était mal fixée et s’est détachée en piste ! La voiture de sécurité virtuelle est d’abord déployée, avant que la Safety Car n’entre finalement en piste.

Celle-ci permet aux pilotes à la stratégie décalée, comme Fittipaldi et Verschoor, d’effectuer un arrêt moins coûteux en temps : si Verschoor en profite effectivement en ressortant cinquième, c’est moins le cas pour Fittipaldi qui s’arrête un tour plus tard et tombe à la neuvième position.

La course reprend au 33è tour et Verschoor a clairement la stratégie gagnante : avec ses pneus super tendres frais, il est bien plus rapide que ses concurrents et les dépasse un par un, en commençant par les ART de Martins et Pourchaire. La voiture de sécurité virtuelle est de nouveau mise en place pour dégager la Campos de Maini, arrêtée en bord de piste après une crevaison à l’avant suite à un contact.

Devant, Vesti est à la lutte avec Doohan, mais tous deux voient revenir Verschoor dans leurs rétros, suivi d’Iwasa. Le Néerlandais s’attaque d’abord à l’Australien au 38è tour, suivi comme son ombre par Iwasa. On entre dans l’avant-dernier tour et Vesti ne peut rien contre Verschoor et Iwasa avec leurs pneus super tendres : le Danois doit laisser filer ses deux concurrents.

Verschoor s’impose donc pour la toute première fois de sa carrière, alors même qu’il avait ici perdu la victoire l’an dernier suite à une disqualification. A la radio, le Néerlandais a tenu à rendre hommage à son compatriote Dilano Van’t Hoff, qui a tragiquement perdu la vie hier dans un accident lors de la course 2 de FRECA à Spa. Iwasa monte sur la deuxième marche du podium et empoche aussi le meilleur tour en course ce qui lui permet de recoller à Pourchaire au championnat. Troisième aujourd’hui, Vesti se détache en revanche un peu en tête du championnat. Doohan franchit la ligne quatrième, il a tenu bon face à deux pilotes en stratégie décalée, à savoir Bearman et Fittipaldi. Pourchaire finit septième devant Crawford et Martins tandis que le dernier point revient à Daruvala.