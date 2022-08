F2, Spa, Qualifications : Domination et pole de Drugovich

Par Camille Komaël 26 août 2022 - 19:14





La Formule 2 est de retour à Spa ce week-end, et la séance d’essais libres a été perturbée par des conditions changeantes, ce qui nous a donné un classement final plutôt étonnant, avec le revenant Boschung meilleur temps, devant le régional de l’étape Amaury Cordeel. Deux drapeaux rouges ont interrompu la séance, avec une sortie d’Iwasa et deux sorties simultanées de Fittipaldi et Beckmann.

Les qualifications démarrent avec cinq minutes de retard dans des conditions là encore délicates : la piste n’est pas vraiment mouillée, donc les pilotes partent en pneus tendres, mais il a plu peu avant, et Doohan est le premier à se faire surprendre au freinage de La Source en partant en tête à queue dès le début de la séance. Quelques instants plus tard, c’est Vips qui perd son Hitech à la sortie de La Source : la monoplace est arrêtée en piste et le drapeau rouge est brandi pour l’enlever. Personne n’a encore signé de chrono représentatif.

A la reprise, tous les pilotes - sauf Vips bien sûr - prennent la piste en pneus tendres, et après les premiers tours lancés c’est Marcus Armstrong qui détient le meilleur chrono en 2.00.353, devant Hauger et Sargeant. Alors que de nombreux pilotes rentrent aux stands se préparer pour leurs derniers tours en pneus neufs, Felipe Drugovich reste en piste et il s’empare de la pole provisoire en 1.59.990.

Sur la fin de la séance, les pilotes reviennent en piste : Beckmann est sorti un peu plus tôt que la majorité de ses collègues et il est en train d’améliorer, mais malheureusement pour l’Allemand il arrive à la dernière chicane alors que de nombreuses monoplaces sont au ralenti avant de débuter leur tour. Beckmann est obligé de tirer tout droit pour éviter l’accrochage et perd le bénéfice de ses améliorations.

Les chronos tombent immédiatement, mais c’est encore Drugovich qui en ressort avec le meilleur temps, cette fois en 1.58.232, tout de même sept dixièmes devant Doohan et Lawson. Derniers tours, et la dernière vague d’améliorations a lieu, mais rien ne change en tête : c’est toujours Felipe Drugovich avec le meilleur chrono, même s’il n’a pas amélioré.

Le Brésilien prend deux points et s’élancera donc en pole de la course principale dimanche. Belle performance d’Enzo Fittipaldi, deuxième. Logan Sargeant signe le troisième chrono deux millièmes seulement devant Doohan. David Beckmann prend une jolie cinquième position, devant Lawson, Verschoor et Pourchaire. Neuvième et dixième, Daruvala et Boschung seront en première ligne demain pour la course sprint.