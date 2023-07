F2, Spa-Francorchamps, Qualif. : Bearman en pole avant la pluie

Par Camille Komaël 28 juillet 2023 - 18:12





Si la séance d’essais libre s’est déroulée sur une piste mouillée - avec le meilleur chrono pour Jack Doohan - les qualifications débutent elles sous les nuages, sur une piste séchante. De la pluie étant prévue durant la session, les pilotes se ruent en piste au feu vert, mais avant même que quelqu’un ait pu compléter un tour chrono le drapeau rouge vient déjà interrompre les qualifications : le nouveau venu de chez Charouz, Mason, est dans le bac à graviers au virage 9.

Quand la session redémarre, les pilotes parient sur les pneus slicks, à l’exception de Maini. C’est une course contre le temps avant l’arrivée de la pluie et les PREMA sont les plus rapides : Bearman signe le meilleur chrono devant Vesti. Tous deux ont bien fait de se dépêcher car la pluie tombe fortement dans le secteur 3. Si Bearman améliore encore ses deux premiers secteurs au tour suivant, la pluie dans le troisième secteur empêche toute amélioration et le Britannique n’a rien à craindre de ses concurrents.

Il reste vingt minutes dans cette séance de qualifications mais les pilotes la passent aux stands : ils n’auront effectué que 3 tours pour la plupart. Bearman sera donc en pole dimanche pour la course principale, devant son coéquipier Vesti. Martins partira en deuxième ligne avec Maloney à ses côtés. Pourchaire a signé le cinquième chrono, de peu devant Hauger. Boschung est septième, Fittipaldi huitième. Neuvième et dixième, Verschoor et Daruvala seront en première ligne demain de la course sprint.