F2, Spa-Francorchamps, Course Sprint : Première victoire pour Fittipaldi

Le soleil a fait son apparition à Spa et la piste est sèche pour cette première course de F2 du week-end. Pour ce format sprint, la grille de départ correspond au top 10 des qualifications inversé : c’est donc Daruvala, dixième chrono des qualifs, qui est en pole devant Verschoor. Mais le nouveau venu en F2, Mason, cale dès le tour de formation : le Britannique est poussé dans la voie des stands. Le départ n’a pas lieu comme prévu et les pilotes effectuent un deuxième tour de formation, par conséquent la course aura un tour de moins. Au départ, Daruvala conserve l’avantage sur Verschoor tandis que Pourchaire a gagné deux positions.

Au deuxième tour, Vesti dépasse Boschung en haut du Raidillon et il se positionne en cinquième place. Coup de théâtre au troisième tour : le leader Daruvala rentre abandonner aux stands ! La raison est pour le moins originale : son appui-tête s’est détaché et est tombé de sa monoplace en piste... Au même moment, la voiture de sécurité est sortie pour un incident qui n’a rien à voir : Cordeel est parti en tête à queue et a calé en piste.

Quand la voiture de sécurité s’efface, Verschoor conserve la tête de la course devant Fittipaldi et Pourchaire, alors que Hauger reprend sa quatrième place face à Vesti. Respectivement neuvième et douzième au cinquième tour, Doohan et Iwasa vont faire le spectacle sur les tours suivants à coups de multiples dépassements. Iwasa dépasse Leclerc et Bearman et Doohan double Maloney, avant que ce ne soit au tour d’Iwasa de prendre une place au pilote Carlin. Au dixième tour, Doohan dépasse Boschung et Iwasa fera de même cinq tours plus tard.

Entre temps, Martins a réussi à doubler Vesti et devant Fittipaldi est revenu sur le leader Verschoor. Dans l’avant-dernier tour, le Brésilien fait bon usage de son DRS pour dépasser le Néerlandais et prendre la tête de la course ! Le pilote Carlin est plus rapide et prend vite le large. Pourchaire est quant à lui sous la pression d’Hauger mais le Norvégien ne passera pas. Dans le dernier tour, Doohan grapille encore une position en dépassant Vesti.

La victoire revient donc à Enzo Fittipaldi, c’est sa première en Formule 2. Verschoor, meilleur tour en course, monte sur la deuxième marche du podium et Pourchaire signe un nouveau podium avec la troisième position. Hauger termine quatrième juste devant Martins. Six secondes plus loin, on retrouve Doohan. Les derniers points vont à Vesti et Iwasa, le Japonais n’étant pas loin de doubler le Danois sur la ligne.