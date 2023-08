F2, Spa-Francorchamps, Course Principale : Doohan gagne depuis la 11è place

Par Camille Komaël 30 juillet 2023 - 13:39





Il a de nouveau plu sur Spa ce matin, et même si la course de F3 a contribué à l’assèchement de la piste, il reste des portions humides. Vesti et Martins vont en faire l’amère expérience en partant tous deux en tête à queue lors de leur tour de mise en grille : si Martins peut revenir en piste, ce n’est pas le cas de Vesti. Le leader du championnat ne prendra donc pas le départ de cette course principale et Bearman se retrouve seul sur la première ligne. Le départ est réussi pour le Britannique, moins pour Martins qui partait troisième et qui perd de nombreuses positions. Arrivés au virage des Combes, Iwasa tape Hauger : le Norvégien est arrêté en piste et la voiture de sécurité entre en action. Finalement, les commissaires poussent Hauger qui peut repartir, tandis qu’Iwasa rentre abandonner aux stands, suspension cassée.

Au re-start, tout se passe bien pour Bearman qui conserve la tête devant Pourchaire, mais derrière eux les deux Carlin de Maloney et Fittipaldi se touchent, heureusement sans dommage. Alors que Pourchaire met la pression sur Bearman, tous deux sortent trop large aux Combes et personne ne peut en profiter. Frayeur dans le peloton : Nissany touche Arthur Leclerc au pied du Raidillon, envoyant le Monégasque en tête à queue en plein milieu du Raidillon. Fort heureusement, personne ne touche la DAMS et Arthur Leclerc peut continuer sa route... avec une crevaison.

Dans le huitième tour, Doohan dépasse Hadjar. Le Français protégé de Red Bull s’arrête aux stands quelques tours plus tard pour son arrêt obligatoire, mais il se fait piéger par la sortie des stands humide avec ses pneus froids et il tape le mur, endommageant sa monoplace et entraînant la mise en place de la voiture de sécurité virtuelle pour quelques instants.

Au quinzième tour, Bearman et Pourchaire s’arrêtent en même temps changer de pneus, mais l’arrêt est plus long chez PREMA que chez ART et Pourchaire ressort devant le Britannique. Fittipaldi s’arrêt au tour suivant et revient en piste juste derrière Pourchaire, avant de se faire doubler par Bearman et Martins qui ont des pneus plus en température. Victor Martins écope d’une pénalité de cinq secondes pour vitesse excessive dans les stands.

Crawford et Correa entrent en contact aux Combes et Crawford est stoppé en piste : la voiture de sécurité refait son apparition. Jack Doohan, qui était sur une stratégie alternative en mediums, en profite pour rentrer aux stands chausser des pneus tendres et revient en piste en deuxième position, stratégie réussie ! La voiture de sécurité a indiqué qu’elle allait rentrer aux stands, mais Mason est parti en tête à queue et elle effectue donc un tour de plus.

Au re-start, il semble évident qu’il va être très dur à Pourchaire en mediums de résister à Doohan en tendres. Pourtant, Pourchaire signe le meilleur tour en piste. Mais Doohan attend patiemment son tour et l’activation du DRS : c’est chose faite à l’avant-dernier tour et l’Australien s’empare à la fois de la tête de la course et du meilleur temps au tour. Derrière, Martins et Bearman se touchent mais continuent leur course aux mêmes positions. Dans le dernier tour, Fittipaldi prend la cinquième place à son équipier Maloney... ce qui deviendra une troisième place ! En effet, Martins (excès de vitesse dans la voie des stands) et Bearman (pour avoir causé une collision) ont tous deux une pénalité de cinq secondes.

Jack Doohan s’impose donc après être parti de la onzième place. Deuxième, Théo Pourchaire reprend la tête au championnat du monde, 12 points devant Vesti. Fittipaldi signe son deuxième podium du week-end avec cette fois une troisième place. Son équipier de chez Carlin, Maloney, termine quatrième, alors que Martins se classe finalement cinquième. Malheureux disqualifié hier, Verschoor est sixième aujourd’hui devant Bearman, Maini et Stanek. Le dernier point revient à Boschung.