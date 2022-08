F2, Spa, Course Sprint : Lawson s’impose sans trembler

Par Camille Komaël 27 août 2022 - 19:01





La course de ce soir débute avec un retard de quinze minutes suite aux réparations des barrières plus tôt dans la journée, ce qui a décalé le programme de l’après-midi. Comme tout ce samedi, le ciel est nuageux sur Spa, et la température de l’air fraîche à 16 °C, avec une température de la piste qui frôle les 21 °C. La grille de cette course sprint est établie à partir du top 10 inversé des qualifications hier, et Boschung est en pole devant Daruvala. Mais le pilote indien de PREMA connaît un problème lors du tour de mise en grille et doit déjà abandonner et laisser sa deuxième position sur la grille vacante.

Boschung s’élance bien et conserve sa première place, tandis que derrière c’est Lawson qui prend le meilleur envol et se place en deuxième position pendant que Pourchaire se fait dépasser par Verschoor et Doohan. Au deuxième tour, Lawson prend l’aspiration sur Boschung et s’empare de la tête de la course. C’est au sixième tour que Doohan place une attaque sur Verschoor et réussit à le doubler grâce au DRS : voilà l’Australien troisième.

Verschoor est plus lent que ses poursuivants et un petit train se forme derrière lui. A mi-course, Lawson en tête a plus de deux secondes d’avance sur Boschung, qui compte lui-même plus de trois secondes d’avance sur Doohan. Dans le onzième tour, Sargeant part seul à la faute et sa Carlin termine dans le gravier et le mur de pneus à Pouhon. L’Américain va bien mais la voiture de sécurité entre en piste.

Drugovich, alors sixième derrière Pourchaire, en profite pour faire un pari et passe aux stands chausser des pneus tendres, tout comme les pilotes de la deuxième moitié du peloton. Le Brésilien ressort douzième et tous les pilotes derrière lui ont opté pour la même stratégie. Quand la voiture de sécurité s’efface, il reste quatre tours à disputer : les pilotes en pneus tendres vont-ils pouvoir en profiter ?

Lawson prend un très bon re-start et conserve la tête de la course. Drugovich double facilement son coéquipier Novalak mais bute sur Vips et doit couper le virage. Le Brésilien laisse repasser l’Estonien et le double plus tard dans ce même tour. Drugovich est largement plus rapide que les adversaires devant lui et en un peu plus d’un tour il retrouve sa position initiale avant la voiture de sécurité : derrière Pourchaire.

Drugovich ne traîne pas et dépasse Pourchaire à la chicane de l’arrêt de bus à l’avant-dernier tour avant de doubler Verschoor au dernier tour. Pendant ce temps, Doohan a réussi à doubler Boschung pour le gain de la deuxième place.

Liam Lawson remporte cette course après avoir mené presque de bout en bout. Jack Doohan termine deuxième devant Ralph Boschung, de retour de blessure. Drugovich est finalement quatrième, à un souffle du Suisse. Verschoor franchit la ligne en cinquième position devant Pourchaire, tandis qu’Armstrong et Beckmann empochent les derniers points.