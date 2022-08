F2, Spa, Course principale : Jack Doohan maîtrise et s’impose

Par Camille Komaël 28 août 2022 - 11:15





La météo est plus clémente que les jours précédents à Spa ce dimanche, avec le soleil qui apparaît et une température de la piste à 22°C. C’est une première ligne toute brésilienne, avec Felipe Drugovich en pole devant Enzo Fittipaldi. Drugovich prend un excellent départ, mais ça se passe un peu moins bien pour Fittipaldi à ses côtés, qui se fait d’abord passer par Doohan, puis par Beckmann. En revanche, c’est un mauvais départ de Sargeant qui perd beaucoup de places et se retrouve septième. Au troisième tour, Théo Pourchaire, alors huitième, connaît un problème sur sa ART et doit abandonner aux stands. Daruvala a son aileron avant endommagé suite à un contact avec Nissany.

Fittipaldi et Lawson sont en lutte pour la quatrième place et les roues se touchent mais heureusement les deux pilotes restent en piste sans s’accrocher. A l’entame du huitième tour, de nombreux pilotes - dont Fittipaldi - passent changer de pneus, avec une sortie des stands limite du côté de chez Carlin pour Sargeant. Au tour suivant, Lawson passe en pneus mediums mais l’arrêt ne se passe pas très bien avec des problèmes à l’avant droit et à l’arrière gauche. Malgré cela, le Néo-Zélandais ressort devant Fittipaldi.

Beckmann s’arrête au dixième tour et s’est fait passer aux stands par Lawson et Fittipaldi. Les pneus du pilote allemand étant froids, il se fait doubler par Sargeant. Felipe Drugovich change de pneus au onzième tour et Jack Doohan parvient à passer devant le Brésilien suite à cet arrêt. Doohan revient sur les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés et perd du temps précieux, ce qui permet à Drugovich de revenir dans sa zone DRS.

Au 17è tour, tous les pilotes se sont arrêtés pour effectuer leur arrêt obligatoire et on retrouve Doohan en tête devant Drugovich et Lawson. Premier pilote sur une stratégie alternative et en pneus tendres en cette fin de course, Verschoor remonte assez facilement dans le peloton et il prend la quatrième place en quelques tours. A l’avant-dernier tour, Zendeli est contraint à l’abandon en bord de piste et la voiture de sécurité virtuelle est brièvement mise en place.

En tête, Jack Doohan a su au fil des tours se mettre à l’abri du DRS grâce à de bons chronos dans le deuxième secteur et il s’impose sur cette course principale, avec en prime le meilleur tour en course. Felipe Drugovich se contente de la deuxième place, ce qui lui permet d’accroître encore son avance au championnat. Liam Lawson conclut ce beau week-end pour lui avec un nouveau podium, en troisième position. Richard Verschoor termine à une belle quatrième place, devant Enzo Fittipaldi et Logan Sargeant. David Beckmann finit septième, Iwasa huitième, tandis que Vips et Novalak prennent les derniers points.