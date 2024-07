F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat

Par Camille Komaël 28 juillet 2024 - 11:31





Avant la trêve estivale, Paul Aron, deuxième du championnat derrière Hadjar, est bien décidé à ne pas laisser le Français s’échapper au championnat et c’est le pilote Hitech qui signe la pole vendredi devant Bortoleto et Hadjar. La course sprint d’hier a d’abord été reportée en raison des fortes pluies, puis n’a ensuite duré que trois tours sous drapeau vert : la Campos de Marti arrêtée en plein milieu de la piste suite à un problème mécanique a d’abord entraîné la sortie de la voiture de sécurité, puis le drapeau rouge a finalement interrompu pour de bon la course en raison d’un manque de visibilité. Seuls les cinq premiers ont marqué des points, à savoir le vainqueur O’Sullivan (qui partait en pole suite à sa dixième place en qualifications), puis Hauger, Verschoor, Maloney et Crawford.

Heureusement la météo est bien plus clémente sur Spa aujourd’hui et c’est sous un beau soleil que débute cette course principale qui va durer 25 tours. Paul Aron prend un bon départ et conserve la tête de la course, tandis qu’Hadjar parvient à prendre la deuxième place à Bortoleto. Plus loin derrière ça se passe moins bien puisque Bearman et Marti s’accrochent et terminent dans les barrières à La Source. La voiture de sécurité entre déjà en action le temps de dégager les monoplaces, et le retour à la course ne durera pas longtemps : Villagomez est serré par Barnard dans les graviers aux Combes et part en travers sur la piste, embarquant au passage un pauvre Victor Martins qui n’y pouvait rien et qui va abimer sa ART dans les barrières.

La course reprend cette fois pour de bon au sixième tour, en même temps que l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands. Hauger est le premier à décider à changer de pneus. Devant, Hadjar signe le meilleur temps en course et se blottit dans l’aileron arrière d’Aron pour bien faire usage de son DRS et le passer dans la ligne droite de Kemmel : le voilà en première position. Aron s’arrête aux stands à la fin du tour mais Hadjar continue. Quand le Français s’arrête à son tour, il ressort devant Aron mais ses pneus ne sont pas encore en température et l’Estonien en profite pour reprendre l’avantage.

Bortoleto s’arrête à son tour changer de pneus. Quelques tours plus tard, Hadjar prend sa revanche : il est revenu dans la zone DRS d’Aron et passe le pilote Hitech. Verschoor et Antonelli sont les pilotes en tête mais ils sont sur une stratégie alternative et doivent encore changer de pneus. Quand c’est leur tour de rentrer aux stands, l’arrêt d’Antonelli ne se passe pas très bien à cause d’un problème avec le cric et l’Italien perd du temps.

Une fois tous les arrêts effectués, on retrouve Hadjar en tête devant Aron, mais Bortoleto est dans les roues de l’Estonien et le dépasse avant de revenir sur Hadjar. Il est dans la zone DRS du Français mais ne porte pas encore d’attaque. Derrière eux, Aron perd de la vitesse et est à présent sous la menace de Crawford. La bataille pour les points fait rage, avec Verschoor qui passe Maloney pour la sixième place, et une lutte entre Antonelli et Cordeel pour le dernier point.

Mais surprise dans le dernier tour ! L’Hitech d’Aron est au ralenti dans la ligne droite de Kemmel ! Le pilote qui avait le meilleur temps au tour va perdre le bénéfice de celui-ci et doit abandonner. En tête, Hadjar peut se réjouir : non seulement il remporte la course, mais en plus son principal rival au championnat ne marque aucun point. Bortoleto et Crawford complètent le podium tandis qu’O’Sullivan réalise un beau week-end en terminant quatrième après sa victoire de la veille. Verschoor franchit la ligne en cinquième position devant Maloney et Miyata. Les derniers points reviennent à Cordeel, Antonelli et Durksen.