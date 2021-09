F2, Sotchi, Qualifications : On n’arrête plus Piastri !

En essais libres ce matin, c’est Drugovich qui avait signé le meilleur chrono, devant Boschung et Pourchaire. Les qualifications démarrent en fin d’après-midi en Russie et c’est Jakes Hughes qui signe le premier chrono de référence sur sa modeste HWA. Il est évidemment vite battu, d’abord par Boschung, puis par les UNI-Virtuosi de Drugovich et Zhou. Lundgaard se place brièvement deuxième avant que ses concurrents n’améliorent, à commencer par Daruvala et Piastri.

A mi-séance, Zhou est en pole provisoire en 1.47.994, seul pilote sous la minute 48 sur un tour. A dix minutes du drapeau à damiers, les monoplaces ressortent des stands pour leurs dernières tentatives avec des pneus tendres neufs. Oscar Piastri réussit un joli tour qui lui permet d’occuper la pole provisoire, mais il reste encore du temps pour améliorer, et c’est ce que fait Jehan Daruvala. A trois minutes de la fin, le pilote indien de Carlin tourne en 1.47.653 et s’empare de la première place !

Oscar Piastri n’a cependant pas dit son dernier mot, il lui reste encore un tour lancé, et cela lui suffit pour améliorer une nouvelle fois et prendre la pole, cette fois définitive, un peu plus d’un dixième devant Daruvala. Dans les derniers instants, Théo Pourchaire a également signé un beau chrono lui permettant de passer troisième, devant Zhou. Belles performances de Boschung et Hughes, cinquième et sixième. Shwartzman a signé le septième chrono devant les deux Hitech de Lawson et Vips. Dixième, Ticktum partira en pole demain pour la première course sprint.