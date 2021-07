F2, Silverstone, Qualifications : Piastri écrase la concurrence

Les essais libres du matin ont vu Dan Ticktum signer le meilleur temps devant son public. Le Britannique de chez Carlin devançait la PREMA de Piastri et la Hitech de Vips. Cette séance de 45 minutes a été interrompue deux fois par un drapeau rouge : le premier a été causé par une sortie de piste de Théo Pourchaire en tout début de session, et le second a eu lieu suite au tête à queue d’Alessio Deledda, qui a ensuite calé au milieu de la piste.

C’est sous le soleil et par une température agréable de 25 °C dans l’air (plus de 42 °C sur la piste) que les 22 pilotes s’élancent immédiatement pour cette séance de qualifications de 30 minutes. Verschoor est le premier à occuper la pole provisoire avec un chrono significatif (1.40.735) avant d’être battu par Drugovich de quatre centièmes. Sur leur deuxième tour lancé, de nombreux pilotes améliorent et Oscar Piatri réalise un tour impressionnant en 1.39.854 : c’est cinq dixièmes de mieux que Dan Ticktum, alors deuxième. L’Australien a notamment effectué un deuxième secteur incroyable. Les pilotes rentrent aux stands chausser des pneus tendres neufs.

A douze minutes de la fin de la séance, c’est le rush en piste, et exceptées les deux MP Motorsport de Verschoor et Zendeli qui restent aux stands, tous les pilotes se préparent pour leurs dernières tentatives. Pourchaire est le premier à améliorer considérablement, en passant troisième. De manière générale, les pilotes améliorent un ou deux de leurs secteurs, mais cela ne suffit pas pour l’amélioration de leur chrono sur le tour.

Personne ne parvient à s’approcher du formidable chrono de Piastri dans le deuxième secteur - ni même le pilote PREMA lui-même lors de ses tentatives suivantes - ce qui fait qu’Oscar Piastri conserve son meilleur temps, et donc la pole position pour la course principale de dimanche. Pendant ce temps, son coéquipier Robert Shwartzman part en tête à queue et le drapeau rouge va venir interrompre prématurément cette session. Zhou et Verschoor ont amélioré juste à temps : ils partiront deuxième et troisième dimanche.

Ticktum a signé le quatrième temps devant Pourchaire et Drugovich. Shwartzman est septième devant Nissany et Vips. Dixième, Lundgaard s’élancera en pole demain matin pour la première course sprint.