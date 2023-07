F2, Silverstone, Qualif. : Martins de nouveau en pole

Par Camille Komaël 7 juillet 2023 - 20:19





Troisième au championnat, Iwasa avait été le plus rapide lors de la séance d’essais libres, et c’est également lui qui signe le premier chrono de référence de cette séance de qualifications en 1.41.100. Coïncidence : l’autre DAMS d’Arthur Leclerc signe exactement le même chrono ! Mais c’est Martins qui émerge finalement en haut de la feuille des temps, devant Verschoor, avant que la session ne soit interrompue par un drapeau rouge. Cordeel est sorti de la piste à Copse, il va bien mais il faut dégager son UNI-Virtuosi.

Le drapeau vert est brièvement agité avant que la séance ne soit de nouveau interrompue. Finalement, quand les qualifications reprennent, il reste moins de dix minutes et quand les pilotes reviennent en piste, ils améliorent de tous les côtés. C’est d’abord Iwasa qui reprend le meilleur chrono devant Vesti, puis Bearman s’installe en pole provisoire, vite délogé par Martins. Maini surgit alors en deuxième position.

Iwasa poursuit son effort sur un deuxième tour et est le plus rapide dans le deuxième secteur, mais cela ne suffit pas. Dans les derniers instants, un drapeau jaune est agité dans le premier secteur pour Vesti : le Danois leader du championnat est arrêté en piste. La pole est donc signée par Martins devant Maini et Iwasa. Doohan partira quatrième dimanche, devançant Bearman, Fittipaldi et Maloney. Pourchaire ne signe que le huitième chrono, sept millièmes devant Hadjar. La dixième place - synonyme de pole pour la course sprint - revient à Vesti.