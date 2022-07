F2, Silverstone : Pole position pour Sargeant

Par Paul Gombeaud 1er juillet 2022 - 20:09





Logan Sargeant a signé la pole position ce vendredi à Silverstone et s’élancera donc en tête de la course longue de Formule 2 ce weekend. Le pilote Carlin a dominé la majorité de la séance et personne n’est parvenu à se rapprocher de son meilleur temps.

Frederik Vesti a signé le deuxième chrono à bord de son ART, devançant ainsi le leader du championnat Felipe Drugovitch qui a terminé troisième. Le Français Théo Pourchaire est 4e au volant de la seconde ART, et il devance lui-même une autre Carlin, celle de Liam Lawson.

En raison des températures relativement basses de l’après-midi à Silverstone, les pilotes ont rencontré des difficultés pour mettre leurs pneus à température avant leur tour lancé.

La première tentative de Drugovitch a été marquée par une erreur du pilote brésilien, qui sortait de la piste au virage Village. Vesti affichait le meilleur temps après les premières tentatives de chacun, grâce à un chrono en 1:39.611 qui lui permettait alors de devancer Jack Doohan.

Et à 18 minutes de la fin de la séance, Sargeant mettait tout le monde d’accord grâce un tour en 1:38.946, soit un temps quatre dixièmes plus rapide que n’importe qui.

Jehan Daruvala restait en piste pendant l’accalmie et se hissait à la deuxième place à moins de deux dixièmes de Sargeant. À 12 minutes de la fin, les pilotes sont revenus en piste alors que le soleil faisait son apparition au-dessus du circuit.

Doohan était le premier à franchir la ligne, mais Sargeant était l’homme à surveiller une fois de plus. L’Américain a amélioré son chrono précédent pour effectuer un temps en 1:38.432 et conserver la pole provisoire. Vesti était de retour dans le top 3 entre le pilote Carlin et Drugovich. Pourchaire a établi un temps identique au Brésilien mais a terminé quatrième puisque c’est le pilote MP Motorsport qui a établi son temps en premier.

Un drapeau jaune a été brandi après que la voiture du Van Amersfoort Racing de David Beckmann se soit plantée dans le bas à graviers, ce qui a empêché les pilotes de réaliser deux tours rapides consécutifs. Et avec moins de cinq minutes restantes dans la séance, il ne restait plus assez de temps au chronomètre pour relancer une attaque pour la pole.