F2, Silverstone, Course Sprint 2 : Première victoire pour Verschoor

Le temps est toujours au beau fixe cet après-midi à Silverstone et suite à sa dixième place ce matin, c’est Richard Verschoor qui s’élance en pole, devant Marcus Armstrong. Troisième ce matin, Christian Lundgaard doit partir huitième, mais malheureusement le Danois cale au lancement du tour de formation et doit s’élancer de la voie des stands.

Au départ, Verschoor conserve son avantage devant Armstrong et Ticktum, mais Théo Pourchaire perd quelques places et se retrouve hors des points. Plus loin derrière, Boschung sort trop large, part en tête à queue et Deledda ne peut l’éviter et percute la Campos. La voiture de sécurité entre en action pour quelques tours. Au re-start, Piastri dépasse Vips pendant que Ticktum met la pression sur Armstrong... mais pas pour longtemps. En effet, la voiture de sécurité revient en piste : Daruvala et Viscaal étaient en lutte dans le peloton, et le pilote indien de Carlin a glissé, touchant le pneu de Viscaal. Si Daruvala parvient à continuer avec un arrêt aux stands pour changer d’aileron avant, c’est l’abandon pour Viscaal. Daruvala écope là d’une pénalité de 10 secondes.

Quand la course reprend ses droits, Verschoor parvient sans difficulté à garder la tête de la course, et un peu plus loin derrière Oscar Piastri tente de dépasser Lawson de tous les côtés. A force de persévérance - et grâce à l’activation du DRS - l’Australien réussit à dépasser le Néo-Zélandais. En fond de peloton, Aitken part en tête à queue. Sixième, Vips sort un peu large et cela permet à Drugovich de revenir dans les échappements de la Hitech, mais le Brésilien ne parvient pas à trouver l’ouverture sur l’Estonien.

Ticktum continue de mettre la pression sur Armstrong - qui n’a pas le DRS - mais le Britannique de Carlin n’arrive pas à dépasser la DAMS. On approche de la fin de la course et Shwartzman - neuvième et hors des points - part en tête à queue. Heureusement, Zendeli, Pourchaire et tous les autres qui le suivaient, parviennent à l’éviter.

En tête, Verschoor a maîtrisé la course et il s’impose pour la première fois en F2. Il devance Marcus Armstrong et Dan Ticktum. Oscar Piastri termine quatrième et avec une nouvelle fois le meilleur temps au tour : le pilote australien de chez PREMA accroit encore son avance au championnat avant la course principale de demain, où il partira en pole. Les Hitech de Lawson et Vips se classent cinquième et sixième tandis que les derniers points reviennent à Drugovich et Beckmann.