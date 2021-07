F2, Silverstone, Course Sprint 1 : Shwartzman s’impose devant Vips

Il fait beau sur le tracé britannique ce matin, avec environ 20 °C dans l’air et une température de piste encore assez fraîche, à 23 °C. Suite à sa dixième place en qualifications, c’est Christian Lundgaard qui part en pole ce matin pour la grille inversée. Le Danois devance Vips et Nissany.

A l’extinction des feux, c’est Shwartzman, quatrième, qui prend le meilleur départ et s’installe en tête de la course, devant Vips et Lundgaard. Derrière, Nissany touche Lundgaard et abandonne, sa DAMS étant endommagée. Zhou part quant à lui en tête à queue et son UNI-Virtuosi cale au milieu de la piste : la voiture de sécurité entre logiquement en piste pour dégager la monoplace du leader du championnat. A la fin du troisième tour, la voiture de sécurité retourne dans la voie des stands et il n’y a pas de changement de position, même si Piastri se fait très insistant derrière Lawson.

Un tour s’est à peine écoulé et la voiture de sécurité revient en piste : Alessio Deledda est parti en tête à queue et a calé au milieu de la piste. Une fois la HWA dégagée, la course reprend ses droits et encore une fois Shwartzman se relance parfaitement, tandis que son coéquipier Piastri parvient à prendre l’avantage sur Lawson.

Alors que les écarts se sont à peu près stabilisés, Samaia déclenche une nouvelle intervention de la voiture de sécurité en partant en tête à queue dans les graviers. Certains pilotes - comme Verschoor, le mieux placé de tous - décident alors de faire un pari et de rentrer aux stands changer de pneus. Malheureusement l’arrêt se passe mal pour Aitken, qui perd beaucoup de temps.

Encore une fois, le re-start se déroule sans changement de position majeur. Verschoor est certes plus rapide avec ses nouveaux pneus mais il lui faut dépasser.

Devant, Robert Shwartzman n’a jamais été inquiété et le Russe remporte cette course. Vips et Lundgaard complètent le podium. Drugovich termine quatrième devant Pourchaire et Piastri. L’Australien signe au passage le meilleur temps au tour et on le retrouve en tête du championnat. Lawson franchit la ligne en septième position, juste devant Ticktum, Armstrong et Verschoor.

Cet après-midi pour la course sprint 2, on retrouvera donc Richard Verschoor en pole, devant Armstrong.