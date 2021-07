F2, Silverstone, Course Principale : Zhou contrôle et revient au championnat

Le soleil est une nouvelle fois au rendez-vous pour cette troisième et dernière course de F2 du week-end, celle qui rapporte le plus de points. Oscar Piastri a été le plus rapide lors des qualifications et il s’élance donc en pole, devant Zhou et le vainqueur d’hier, Verschoor. Hier, à l’issue des deux courses sprints, Zhou a perdu la tête du championnat qu’il occupait avant Silverstone, au profit d’Oscar Piastri. Le pilote chinois a aussi été dépassé par Shwartzman et Vips au classement général, mais il a aujourd’hui une bonne occasion de se refaire.

Au départ, Zhou prend d’ailleurs le meilleur sur Piastri, tandis que derrière Ticktum arrive à dépasser Verschoor. Pourchaire a quant à lui de nouveau effectué un départ moyen et a perdu trois positions. Dès l’ouverture de la voie des stands au septième tour, certains pilotes se précipitent changer de pneus : c’est notamment le cas de Ticktum et Shwartzman. C’est d’ailleurs la bonne stratégie puisque Piastri, qui s’arrête un tour plus tard, ressort derrière Ticktum.

Les arrêts de Lundgaard et Drugovich se passent mal : la roue arrière gauche de Lundgaard est mal fixée quand il repart et elle rebondit sur sa voiture ! Le pilote danois écopera en plus d’un stop and go de 10 secondes... Pour Drugovich, le problème se situe à l’avant. En piste, Vips ne s’est pas encore arrêté et est en tête tandis que Zhou se fraie un passage parmi les pilotes qui n’ont pas encore changé de pneus et que Piastri met la pression à Ticktum.

A dix tours du drapeau à damiers, le leader Jüri Vips s’arrête changer de pneus : il ressort hors des points et va devoir remonter. Zhou a quant à lui une avance confortable sur Ticktum, qui a lui-même réussi à creuser l’écart sur Piastri. En revanche, l’Australien de PREMA a vu Verschoor remonter sur lui, pendant que Shwartzman est aux prises avec Drugovich.

Jüri Vips enchaîne les meilleurs temps au tour mais vient buter sur Théo Pourchaire quelques tours, avant d’enfin trouver l’ouverture, sans avoir à utiliser son DRS. Plus loin derrière eux, Nissany part en tête à queue. Daruvala vient de s’arrêter aux stands et il prend le meilleur tour en course.

Dans les deux derniers tours, cela devient très compliqué pour Piastri face à Verschoor et à plusieurs reprises les deux pilotes utilisent un peu plus que les largeurs de la piste, mais le Néerlandais ne parvient pas à dépasser la PREMA. Zhou s’impose donc, presque 4 secondes devant Tictktum, lui-même plus de 15 secondes devant Piastri, qui réussit à finir devant Verschoor. Shwartzman finit en cinquième position, sous la pression de Drugovich et Vips. Pourchaire, Zendeli et Daruvala finissent également dans le même train et empochent les derniers points.

Au championnat, c’est serré puisque Oscar Piastri reste certes en tête mais n’a plus que cinq points d’avance sur Zhou. Troisième à 12 points de Zhou, Shwartzman n’est quant à lui que deux points devant Ticktum et six devant Vips. La F2 reviendra dans presque deux mois, à Monza.