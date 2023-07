F2, Silverstone, Course principale : Martins gagne malgré une pénalité

Par Emmanuel Touzot 9 juillet 2023 - 12:09





La météo était médiocre à Silverstone au moment du départ de la Course Principale de F2 du Grand Prix de Grande-Bretagne. La pluie avait touché le circuit lors de la course de F3 quelques dizaines de minutes auparavant, mais l’asphalte était sec quand les feux se sont éteints au-dessus de la ligne de départ.

Victor Martins avait fait la pole position mais il a perdu la tête au premier virage au profit d’Ayumu Iwasa. Le Français ne s’est pas laissé faire et a récupéré son bien avant même d’arriver sur la Hangar Straight, quelques virages plus loin.

Il a ensuite résisté à une nouvelle attaque d’Iwasa, tandis qu’Ollie Bearman essayait de s’immiscer dans leur bataille. Derrière, Jack Doohan a tenté de dépasser Enzo Fittipaldi, et il y est finalement parvenu quelques boucles plus tard.

Parmi les hommes de tête, Fittipaldi a été le premier à s’arrêter, en même temps que Frederik Vesti notamment. C’était au moment où la Virtuosi d’Amaury Cordeel s’est arrêtée en piste, mais le drapeau jaune était localisé au troisième secteur.

La voiture de sécurité a été déployée, et Victor Martins est rentré le premier pour se débarrasser de ses gommes tendres. Iwasa, Bearman, Doohan, mais aussi Zane Maloney ont suivi dans les stands, tout comme Théo Pourchaire, Kush Maini et Jehan Daruvala.

Les pilotes restant en piste étaient ceux ayant débuté la course en pneus durs. Isack Hadjar a ainsi hérité de la tête devant Arthur Leclerc et Martins. Clément Novalak, Juan Manuel Correa et Ralph Boschung. Iwasa était septième devant Bearman, Doohan et Maloney.

La course a repris ses droits au 11e des 29 tours qu’elle comportait, mais la course n’a eu le temps de reprendre que brièvement, car un accrochage a eu lieu à Club avant même la relance. Stanek a ralenti, tout comme Vesti, mais Hauger est venu percuter le Danois et l’a envoyé dans le pilote devant lui.

Hauger a été contraint de repasser par les stands changer d’aileron, tandis que pour le leader du championnat Vesti, la course était terminée. La voiture de sécurité est revenue sur la piste pour évacuer la Prema bloquée en piste.

La course basculait dans sa deuxième partie quand elle a été relancée, au 15e tour. Hadjar a parfaitement maîtrisé sa relance, contrairement à Bearman qui est sorti large au premier virage et a chuté au 11e rang. Il s’est ensuite fait passer par Daruvala et a chuté en 12e place.

Devant, Hadjar, Leclerc et Martins se sont envolés, créant immédiatement un écart avec Correa. Novalak et Iwasa étaient dans les échappements de l’Américain, tandis que Pourchaire s’est emparé de la huitième place.

Fittipaldi a fait la même erreur que Bearman, un tour plus tard, et a dégringolé à la 17e place après cette sortie, alors que Novalak était placé sous enquête pour avoir roulé trop vite lors des tours de reconnaissance.

Victor Martins a écopé d’une pénalité de 5 secondes pour avoir quitté la piste et gagné un avantage. Dans le même temps, Maini est allé percuter son équipier Boschung, et les deux voitures étaient à l’arrêt en piste. C’en était fini de la course des deux voitures de Campos et la voiture de sécurité est revenue en piste.

La course a été relancée et Hadjar est repassé par les stands, mais son équipe a totalement raté son arrêt et il est ressorti 16e, tandis que Leclerc a repris la piste troisième. Martins s’est retrouvé en tête mais devait creuser l’écart face à Maloney, qui avait lui aussi changé ses pneus pendant la première Safety Car.

La bataille entre Leclerc et Pourchaire s’est prolongée, tandis que Martins s’envolait en tête pour compter 4"4 d’avance sur Maloney à cinq tours de l’arrivée. Richard Verschoor et Daruvala ont pris cinq secondes de pénalité.

Martins a finalement réussi à augmenter son avance à plus de 5 secondes, et s’impose pour la première fois en F2, devant Maloney et Pourchaire, qui profite de l’abandon de Vesti pour revenir à six points du Danois.

Doohan termine quatrième devant Iwasa, Bearman, Daruvala, Fittipaldi et Leclerc, qui a connu une fin de course très compliquée avec de multiples erreurs. Crawford complète le top 10, tandis que Novalak termine 13e, et Hadjar à une lointaine 16e place.