F2, Sakhir, Qualifications : Pourchaire signe la pole

Par Camille Komaël 3 mars 2023 - 20:35





Il fait nuit sur Bahreïn pour cette première séance de qualifications de l’année. Lors de l’unique séance d’essais libres, Pourchaire a a signé le meilleur chrono, devant son coéquipier de chez ART, le rookie Victor Martins. Alors que les pilotes préparent leurs pneus pour leurs premiers tours rapides, c’est l’expérimenté Boschung qui réalise le premier chrono de référence, en 1.42.010. Pourchaire, dans sa troisième année de F2, le détrône largement, tournant lui en 1.41.530.

Toujours sur leur premier train de pneus, les pilotes font une deuxième tentative, et on assiste à quelques améliorations, comme Arthur Leclerc qui passe troisième, avant que Victor Martins ne lui passe devant. Tandis que les pilotes rentrent aux stands chausser un nouveau train de pneus tendres, Jack Doohan tente une stratégie décalée en roulant pendant cette petite pause de mi-séance. L’Australien se classe à ce moment-là quatrième, mais un léger blocage de roues le laisse à plus de cinq dixièmes de Pourchaire.

C’est une nouvelle fois Boschung qui donne le ton pour la deuxième partie de la séance, en étant le premier à améliorer. Mais après lui, de nombreuses améliorations ont lieu : c’est d’abord Maini se classe deuxième, avant que Verschoor ne lui prenne cette place. Théo Pourchaire est quant à lui sur sa propre planète et enchaîne les meilleurs secteurs : il est à présent neuf dixièmes plus rapide que n’importe qui ! Victor Martins complète le bonheur pour ART en passant deuxième, bien qu’à sept dixièmes de son coéquipier.

Quelques autres améliorations ont lieu dans le peloton, mais personne ne pourra inquiéter Pourchaire, qui signe donc la première pole de la saison, et il s’élancera dimanche avec son coéquipier débutant Victor Martins à ses côtés. Le protégé d’Alpine aurait pu améliorer son chrono mais il est sorti large au virage 11, l’obligeant à arrêter son effort. Verschoor se classe troisième devant Hauger et Vesti. Autre débutant, Maini prend le sixième temps, devant Iwasa, Leclerc, Stanek et Boschung. Ces deux derniers seront en première ligne demain pour la course sprint.