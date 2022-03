F2, Sakhir, Qualifications : Doohan décroche sa première pole

MP Motorsport a créé la surprise en essais libres, en plaçant sa monoplace à la première position, avec Felipe Drugovich au volant. Son coéquipier débutant dans la catégorie Clément Novalak pointait lui à une belle quatrième place, les deux MP Motorsport étant séparées par Iwasa et Nissany.

Ce soir, la séance de qualifications est interrompue dès les premières minutes : Iwasa est parti en tête à queue et a coincé sa DAMS dans les graviers. Le jeune Japonais partira donc dernier pour ses débuts en F2. Quand la session reprend, Hauger et Vips manquent de se toucher au niveau de l’entrée des stands : cet incident est sous investigation. Côté chrono, c’est Hughes qui signe le premier temps de référence en 1.41.469. Quelques instants plus tard, Drugovich lui prend la pole provisoire, avant que Hughes ne repasse une nouvelle fois devant.

Jack Doohan profite d’une piste assez libre de trafic pour placer son UNI-Virtuosi en tête de la feuille des temps : 1.40.542. Qui pourra battre ce chrono ? Les pilotes sont alors tous aux stands, passent des pneus neufs, et attendent les dernières minutes pour ressortir. Théo Pourchaire effectue un bon tour qui lui permet de signer le deuxième chrono, mais celui-ci est annulé car il a dépassé les limites de la piste.

Beaucoup de pilotes améliorent , Vips se place en seconde position... mais Théo Pourchaire réussit à boucler un deuxième tour rapide sur les mêmes pneus et prend la deuxième place. Personne n’aura en revanche pu battre le temps de Doohan, et l’Australien signe donc la première pole position de sa jeune carrière en F2, lui qui avait déjà impressionné en fin de saison dernière. Pourchaire est deuxième devant Vips et Sargeant.

Boschung se classe cinquième avec un temps d’1.41.000 ! Lawson est tout pile un dixième derrière lui, suivi par Daruvala et Hughes. Neuvième et dixième, Verschoor et Drugovich se retrouveront en première ligne demain pour la course sprint.