F2, Sakhir, Course Sprint : Verschoor domine la course

La grille de départ de la course sprint est déterminée par le top 10 inversé de la séance de qualifications, du coup c’est Felipe Drugovich qui s’aligne en pole devant Verschoor. Drugovich ne s’élance pas de manière idéale et Verschoor en profite pour prendre la tête. Derrière, Boschung réalise lui un excellent départ et se place derrière le Néerlandais. Drugovich essaie de se rattraper à l’entame du deuxième tour et dépasse Hughes, mais la bagarre permet à Pourchaire de revenir et le Français double Hughes, puis Drugovich, pour prendre la cinquième place.

Hughes dégringole au classement avec sa VAR, et alors qu’Armstrong vient de le doubler, le Britannique vient tamponner la Hitech et Marcus Armstrong est contraint à l’abandon. Sa monoplace ayant calé au milieu de la piste, la voiture de sécurité entre en piste. Hughes écope de 10 secondes de pénalité pour cette action. A la fin du cinquième tour, la voiture de sécurité s’efface et Théo Pourchaire connaît immédiatement un problème sur sa ART. Le Français rentre abandonner aux stands.

Au re-start, Drugovich et Lawson luttent pour la quatrième place, mais le Brésilien n’arrive pas à passer le Néo-Zélandais, malgré un blocage de roue du pilote Carlin quelques tours plus tard. Devant eux, Daruvala dépasse Boschung juste avant la mise en place de la voiture de sécurité virtuelle : Novalak et Hughes se sont accrochés et la VAR du Britannique est immobilisée en bord de piste, alors que le Français de MP Motorsport doit passer aux stands changer d’aileron avant. Clément Novalak écope de plus de 10 secondes de pénalité.

A la relance, Boschung réussit à reprendre sa deuxième place après une belle lutte côte à côte avec Daruvala. Mais le pilote indien ne lâche rien et malgré un blocage de roue, il parvient à dépasser de nouveau le Suisse. Alors que Daruvala et sa PREMA s’échappent, Boschung semble en difficultés et Lawson le dépasse. Dans le même temps, juste derrière, Sargeant double Vips.

Dernier sur la grille de départ, Iwasa a effectué une belle remontée et il dépasse Doohan dans l’avant-dernier tour, entrant dans les points. En tête, Richard Verschoor n’aura pas été inquiété de toute la course et il remporte cette course sprint. Jehan Daruvala et Liam Lawson complètent le podium. Longtemps en position de monter sur le podium, Ralph Boschung termine finalement quatrième, devant Drugovich, Sargeant et Vips. Iwasa empoche donc le dernier point.