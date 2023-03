F2, Sakhir, Course sprint : Boschung maîtrise de bout en bout

Par Camille Komaël 4 mars 2023 - 15:02





Il fait beau et chaud sur le circuit de Bahreïn en cette fin d’après-midi au Moyen-Orient, et il faut prendre le top 10 inversé de la séance de qualifications pour obtenir la grille de départ de la course sprint d’aujourd’hui. On retrouve donc Boschung en pole devant Stanek. Le départ se passe sans encombre et Boschung conserve sa première place. Stanek prend un moins bon envol et se fait passer par les deux DAMS d’Iwasa et Leclerc. Parti dixième, Pourchaire fait parler son expérience et pointe déjà à la cinquième place après trois tours. Il dépasse ensuite Arthur Leclerc au cinquième tour. Le Monégasque, tout comme Hadjar, écope d’une pénalité stop and go de 10 secondes suite à une erreur de leurs mécaniciens, qui sont restés trop longtemps sur la grille de départ.

Troisième, Martins est plus rapide qu’Iwasa devant lui et il met la pression sur le Japonais. A l’entame du neuvième tour, le Français plonge et prend l’avantage sur la DAMS... mais Iwasa n’a pas dit son dernier mot et il repasse deuxième un peu plus loin dans ce même tour. Cette lutte permet à Pourchaire et Hauger de revenir.

En tête, Boschung profite du bouchon créé par Iwasa pour creuser l’écart et à mi-course il compte plus de trois secondes d’avance sur le Japonais. C’est le moment que choisit Martins pour attaquer de nouveau Iwasa au premier virage, cette fois par l’extérieur. Le Français passe, mais encore une fois le pilote DAMS reprend l’avantage. A la différence de la première fois, Iwasa a plus de mal à conserver l’avantage et Martins insiste : le voilà deuxième pour de bon. Son coéquipier Pourchaire essaie de profiter de la situation et passe brièvement la DAMS, avant qu’Iwasa ne reprenne la troisième place.

Hauger profite de cette bagarre pour doubler Pourchaire au premier virage du quatorzième tour : voilà le Norvégien quatrième. Iwasa est en grandes difficultés, il bloque ses roues au dernier virage, ce qui permet à Hauger de le passer au bout de la ligne droite. Pourchaire se glisse lui aussi devant le Japonais, mais le pilote DAMS reprend l’avantage. Daruvala est revenu sur ces deux hommes mais il reste pour l’instant dans l’observation.

En troisième position, Hauger est plus rapide que Martins, pendant que Daruvala attaque Pourchaire une première fois au vingtième tour : ça ne passe pas. A l’avant-dernier tour, Hauger enclenche son DRS et s’empare de la deuxième position face à Martins. Daruvala attend quant à lui le dernier tour pour porter sa deuxième attaque mais ça ne passe toujours pas.

La victoire revient donc à Ralph Boschung, devant Hauger et Martins. Belle performance du Français qui monte sur le podium pour sa première course de F2. Iwasa termine quatrième devant Pourchaire et Daruvala. Loin derrière, Maini prend la septième position devant Fittipaldi. Maloney et Correa complètent le top 10.