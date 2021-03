F2, Sakhir, Course Sprint 1 : Lawson gagne dès sa première course

Le format a changé cette année en Formule 2 et nous aurons droit à deux courses sprint aujourd’hui, avant la course principale, plus longue, demain. Ce matin, la grille est établie à partir du top 10 des qualifications, mais dans l’ordre inversé. Le dixième est donc en pole et le poleman partira dixième.

Sous enquête hier pour avoir franchi deux fois le drapeau à damiers, Zhou a simplement été réprimandé (il s’était trompé de voie des stands, empruntant celle de la F1 au lieu de la F2). En revanche, Jüri Vips a été sanctionné pour une infraction au règlement sur son Hitech : l’équipe a envisagé porter réclamation (ce qui aurait permis à l’Estonien de conserver sa position sur la grille ce matin), mais y a finalement renoncé. Du coup, Vips part en fond de grille ce matin et c’est Théo Pourchaire - qui hérite de la dixième place en qualifications - qui s’élance en pole ce matin.

Le jeune français ne prend pas le meilleur des départs et se fait surprendre par Beckmann, mais surtout par Lawson, qui s’est très bien élancé depuis la troisième position et qui prend la tête de la course. Pourchaire parvient à revenir à la deuxième place. Derrière eux, les PREMA se battent et manquent de s’accrocher. A l’entame du deuxième tour, Ticktum est trop optimiste au premier virage et il accroche Verschoor, qui part en tête à queue et abandonne.

Drugovich a endommagé son aileron avant et il passe par les stands. Au même moment, Marcus Armstrong connaît un problème sur sa DAMS et il doit arrêter sa monoplace en bord de piste. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place, le temps de dégager sa voiture. Boschung a été surpris par la lenteur d’Armstrong et a lui aussi endommagé son aileron avant : le Suisse abandonne pendant la période de voiture de sécurité virtuelle.

Dan Ticktum écope d’une pénalité de cinq secondes pour son accrochage avec Verschoor. Au dixième tour, Daruvala met la pression sur Beckmann et cela fonctionne puisque l’Allemand bloque ses roues et loupe un freinage. L’Indien de Carlin en profite pour se caler dans les échappements de la Charouz et il prend la troisième place au tour suivant.

Gros retournement de situation au 13è tour : Théo Pourchaire, deuxième, est au ralenti, son ART ayant un souci technique. Le Français est forcé de s’arrêter en bord de piste, ce qui cause une nouvelle voiture de sécurité virtuelle, de courte durée cependant et qui ne compromet pas l’avance de deux secondes que Lawson avait sur Daruvala.

Beckmann a en revanche perdu beaucoup de terrain sur les deux premiers. Jehan Daruvala est bien plus rapide que tous ses concurrents et il revient très vite sur le leader Liam Lawson, mais bute ensuite sur la Hitech. Piastri dépasse quant à lui Lundgaard pour le gain de la cinquième place. Le débutant australien revient dans la zone DRS de son coéquipier Shwartzman.

Alors qu’il ne reste que trois tours, Oscar Piastri attaque son équipier Robert Shwartzman mais ne parvient pas à prendre l’avantage. L’Australien met la pression au Russe jusqu’au drapeau à damiers mais ne risque rien contre l’autre PREMA. C’est donc Liam Lawson qui prend la première victoire cette saison, dès sa première course en F2. Daruvala prend la deuxième place devant un autre débutant, David Beckmann. Les deux PREMA de Shwartzman et Piastri terminent au pied du podium, devant Lundgaard et Zhou. Ticktum est classé huitième suite à sa pénalité. Neuvième et dixième, Zendeli et Vips seront en première ligne tout à l’heure pour la deuxième course sprint.