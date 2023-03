F2, Sakhir, Course Principale : Pourchaire intouchable

Par Camille Komaël 5 mars 2023 - 12:48





Il fait toujours beau et chaud sur le circuit de Barheïn avec 32 °C dans l’air et une température de la piste qui dépasse les 45 °C. Amaury Cordeel cale lors du tour de formation et doit s’élancer de la voie des stands. A l’extinction des feux, Pourchaire conserve la tête de la course alors que son coéquipier Martins à ses côtés se fait passer de tous les côtés. Si le premier virage se passe bien, il n’en va pas de même lors de la suite du tour avec Vesti qui vient harponner Verschoor. Surpris par cette collision juste devant lui, Martins accroche Stanek. Ce grabuge profite à Boschung qui passe troisième, derrière son équipier Maini.

La voiture de sécurité entre en piste pour permettre de dégager la Trident de Stanek alors que Vesti et Martins rentrent abandonner aux stands et que Verschoor effectue un arrêt non prévu. Boschung n’est pas sur la même stratégie, et avec ses pneus tendres il passe Maini dès que la course est relancée. Lui aussi parti en pneus tendres, Hadjar remonte dans le peloton. Deuxième hier, Hauger abandonne aux stands.

Malgré ses pneus tendres, Boschung n’arrive pas à passer Pourchaire, et contre toute attente ce sont finalement les pilotes en pneus durs qui s’arrêtent en premier : Arthur Leclerc ouvre le bal, suivi au tour d’après par Bearman et Iwasa notamment. Le leader Théo Pourchaire passe en pneus tendres au 13è tour alors que Boschung reste en piste.

Le Suisse s’arrête toutefois peu après pour, lui, passer des pneus durs. Après les arrêts aux stands, on assiste à de très belles luttes pour les places d’honneur, notamment entre les débutants Leclerc et Bearman. Doohan et Daruvala écopent de cinq secondes de pénalité chacun, mais ils sont de toute façon loin. Qualifié 18è, Maloney remonte peu à peu et à onze tours de l’arrivée il revient sur son équipier Fittipaldi et le dépasse.

Maloney double ensuite Doohan, puis met la pression sur Leclerc, qui bloque ses roues et sort trop large : une nouvelle place de gagnée pour le pilote de La Barbade. Devant lui, Iwasa et Bearman se bagarrent pour la quatrième place : Maloney ne fait qu’une bouchée des deux hommes, même si Bearman parvient à mieux résister qu’Iwasa.

Dans le même temps, Verschoor a fait un deuxième arrêt aux stands : il est ressorti en fond de peloton mais avec ses pneus tendres neufs il est bien plus rapide et remonte vite dans les points. Bearman et Iwasa poursuivent leur lutte, ce qui profite au final à Arthur Leclerc, qui arrive à les passer tous les deux. A quatre tours de l’arrivée, Maloney est à six secondes du podium et cravache fort pour revenir sur Maini.

Si certains pilotes sont en difficulté avec leurs gommes - à l’image de Bearman notamment - ce n’est pas le cas de Verschoor qui a des pneus plus frais et il se faufile sans problème au milieu des luttes déjà en cours. C’est à l’entame de l’avant-dernier tour que Maloney est revenu sur Maini, et le pilote Carlin n’attend pas : il passe immédiatement ! Le voilà sur le podium alors qu’il partait en fond de grille ! Bearman bloque ses roues au dernier tour et perd toute chance de points.

Devant, Théo Pourchaire n’aura jamais été réellement inquiété pour la victoire, et Boschung est encore très solide avec une deuxième place. Superbe course de Zane Maloney qui lui permet de signer - déjà - son premier podium dans la catégorie. Maini sur la deuxième Campos signe une belle quatrième place devant Verschoor, bien remonté après un début de course malchanceux, et avec le meilleur tour en course à la clé. Leclerc termine sixième devant Hadjar et Iwasa. Les derniers points reviennent à Fittipaldi et Correa.