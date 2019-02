F2 : Premiers essais officiels 2019 à Jerez à partir de demain

La saison 2019 de Formule 2 reprend officiellement demain mardi avec les premiers essais de trois jours, à Jerez en Espagne. Seize pilotes sur vingt sont déjà confirmés, et les quatre baquets vacants restent chez Campos (un), MP Motorsport (les deux) et Trident (un). Chez Campos, Aitken attend son coéquipier. C’est Dorian Boccolacci qui se voit offrir une chance de tester avec l’équipe espagnole en vue du volant, lui qui avait fait bonne impression lors de ses débuts en cours d’année chez MP Motorsport l’an passé. Justement, MP Motorsport est quant à elle venue à Jerez avec Jordan King - qui a déjà roulé en F2 - et Richard Verschoor. Enfin, Trident a choisi Ralph Boschung - qui compte deux saisons en F2 à son actif - pour ces essais, aux côtés du déjà titulaire Giuliano Alesi.

Aucune surprise dans les autres équipes, où les pilotes annoncés pour 2019 rouleront. On observera notamment des pilotes avec déjà une bonne expérience de la catégorie, et qui seront probablement en lutte pour le titre cette saison, comme De Vries chez ART, Ghiotto chez UNI-Virtuosi et le duo de chez DAMS, Sette-Camara et Latifi. Delétraz et Matsushita seront également à surveiller chez l’équipe championne en titre, Carlin.

Arden est pour l’instant la seule équipe à avoir fait le choix d’aligner deux pilotes débutants pour cette nouvelle saison, il s’agit de Calderon, première femme en F2, et d’Hubert, champion GP3 en titre. Du côté du Sauber Junior Team, on peut aussi dire que c’est presque deux débutants également, car même si Illott n’est pas considéré officiellement comme un rookie, il n’a disputé que deux courses à Silverstone. Le Britannique sera accompagné de Correa, vrai rookie.

Autres débutants, plus connus, il s’agit de Mick Schumacher chez PREMA (qui sera l’équipier du très expérimenté Gelael) et de Giuliano Alesi chez Trident. Nikita Mazepin sera également un rookie à observer de près, chez ART aux côtés de De Vries. Enfin, Zhou sera l’équipier de Ghiotto.

Lors de ces essais, les pilotes rouleront avec les pneus Pirelli mediums et tendres. Chaque pilote aura à sa disposition six trains de pneus mediums et deux trains de pneus tendres, sur les trois jours cumulés. Les essais débuteront tous les jours à 9h pour se terminer à 12h en ce qui concerne la séance matinale. Mardi et mercredi après-midi, la deuxième session de la journée aura lieu de 14h à 17h, tandis que jeudi la pause méridienne ne durera qu’une heure, avec une session de l’après-midi de 13h à 16h.