F2, Monza, Qualifications : Pourchaire en pole, il accroît son avance au championnat

Par Camille Komaël 1er septembre 2023 - 16:41





Il fait beau sur Monza ce vendredi, avec une température de l’air à 26 °C, et Martins a réalisé le meilleur chrono des essais libres devant Iwasa. Mais en ce début de séance qualificative, ça ne se bouscule pas à la sortie des stands, chacun attendant le moment opportun pour prendre la piste. Au bout d’une petite dizaine de minutes, cela s’agite un peu plus et Doohan signe le chrono de référence en 1.32.990, mais il est immédiatement battu par Maini.

C’est ensuite Martins qui s’empare du meilleur temps en 1.32.423, devant Bearman et Pourchaire. Le protégé de la Sauber Academy réussit à améliorer et prend la pole provisoire en 1.32.328. Bearman améliore lui aussi et se place deuxième. Les pilotes retournent aux stands se préparer pour leur dernier essai : des pneus tendres neufs sont chaussés sur les monoplaces.

Les pilotes essaient de ne pas se donner mutuellement l’aspiration afin de ne pas favoriser un éventuel concurrent, et du coup quelques uns ne passent pas la ligne à temps pour pouvoir réaliser un dernier chrono. C’est ainsi le cas de Doohan, Verschoor, Correa ou encore Maini. D’autres parviennent à améliorer, comme Boschung qui prend une importante dixième place en vue de la course sprint, ou encore Stanek qui profite d’une aspiration pour s’emparer d’une belle troisième position.

Théo Pourchaire signe donc la pole position grâce à son chrono précédent et engrange des points supplémentaires au championnat pour accroitre son avance sur Vesti, seulement huitième aujourd’hui. Bearman sera à ses côtés dimanche en première ligne tandis que Stanek et Hadjar ne sont séparés que d’un millième et se partageront la deuxième ligne. Cinquième, Martins n’est lui que trois millièmes derrière Hadjar et quatre millièmes devant Maini. C’est très serré puisque tous les quatre ne tiennent qu’en huit millièmes ! Septième, Crawford n’est pas loin derrière. Vesti, Verschoor et Boschung complètent le top 10.