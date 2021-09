F2, Monza, Qualifications : Piastri en pole, Zhou 3è

Retour de la Formule 2 après deux mois d’absence ! Les 45 minutes d’essais libres ont bien mal commencé pour DAMS, avec d’abord un problème sur la monoplace de Marcus Armstrong, puis un énorme panache de fumée s’échappant de la voiture de Roy Nissany. C’était bien mieux du côté de Carlin puisque Ticktum a réalisé le meilleur temps et son coéquipier Daruvala s’est placé troisième, Théo Pourchaire encadrant les deux.

Pour la séance de qualifications ce soir, toutes les monoplaces s’alignent dans la voie des stands, attendant le feu vert, les Hitech en tête. Comme souvent, le meilleur temps au tour change de main dans les premières minutes, et si on retrouve d’abord Pourchaire en haut de la feuille des temps, il est ensuite battu par Ticktum, puis par Boschung, et enfin par Piastri. Le chrono signé par le leader du championnat est assez bon pour que celui-ci conserve la pole provisoire malgré les autres tentatives de ses concurrents, dont Dan Ticktum qui a améliore, mais reste troisième.

A mi-séance, la piste redevient calme, tous les pilotes retournent aux stands et leurs monoplaces sont chaussés de nouveaux pneus tendres. Quand tous reprennent la piste, la préparation pour les derniers tours lancés est assez chaotique, avec de nombreux pilotes cherchant l’aspiration de leurs concurrents, tout en bien sûr ne donnant pas l’aspiration à un autre adversaire !

Ticktum est le premier à signer un nouveau chrono mais il n’améliore pas, au contraire de Pourchaire et Zhou qui grimpent respectivement à la cinquième et troisième place. Boschung crée la surprise en se positionnant deuxième. Après un tour au ralenti, les chronos s’affolent ! En l’espace de quelques secondes seulement, le poleman change quatre fois ! C’est d’abord Lawson qui déloge Piastri, puis Zhou passe devant, avant que Daruvala ne le passe de 16 millièmes seulement... et finalement Oscar Piastri reprend la pole !

L’Australien prend les quatre points et s’élancera donc en pole dimanche pour la course principale. Il s’est qualifié devant Daruvala, Zhou et Lawson. Drugovich a signé le cinquième temps, devançant Boschung, Pouchaire et Ticktum. Vips et Beckman concluent le top 10 et s’élanceront en première ligne demain pour la course sprint numéro un du week-end.