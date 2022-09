F2, Monza : Jack Doohan signe la pole position

Par Camille Komaël 9 septembre 2022 - 20:48





Avant-dernier week-end de course pour la F2 à Monza avant une longue pause et le final à Abu Dhabi. C’est Jüri Vips qui s’est montré le plus rapide lors de la séance d’essais du matin, plus de trois dixièmes devant Boschung et Armstrong. En cette fin d’après-midi, le soleil commence à décliner sur le circuit italien quand la séance de qualifications démarre. Lawson est le premier à signer un chrono de référence en 1.32.959, et les Brésiliens Drugovich et Fittipaldi échouent à le battre lors de leur première tentative.

Mais lors de leur second tour lancé sur le même train de pneus, les pilotes améliorent, et Vips profite de l’aspiration fournie par Ghiotto (qui remplace Nissany, exclu, ce week-end) pour prendre la pole provisoire pour plus de quatre dixièmes ! Sargeant et Pourchaire se glissent derrière lui tandis que le leader du championnat Felipe Drugovich n’est pour l’instant que dixième. Mais le pilote MP Motorsport continue ses efforts alors que ses concurrents rentrent aux stands, et cela paye : il prend la troisième place, alors que Doohan s’empare de la pole provisoire pour seulement 53 millièmes.

C’est l’heure de la pause de mi-séance, tous les pilotes sont aux stands, chaussent de nouveaux pneus tendres, et attendent les dix dernières minutes pour leurs deux derniers essais. C’est Iwasa qui est d’abord le plus rapide, mais les chronos ne cessent de tomber et la pole change plusieurs fois de mains : Drugovich, Armstrong, Lawson, pour enfin revenir entre celles de Doohan !

Le chrono de l’Australien est de 1.31.641, mais Iwasa semble en mesure de le battre : rien que dans le premier secteur, il est en avance de deux dixièmes... mais malheureusement le Japonais sort de la piste dans la Parabolica. Sa monoplace prend brièvement feu, mais tout va bien pour le jeune pilote de la filière Red Bull. La séance s’arrête là, et c’est donc Doohan qui sera en pole dimanche, devant Lawson, Armstrong et Drugovich. Verschoor signe le cinquième chrono, devançant Daruvala, le malheureux Iwasa et Vips. Sargeant et Vesti complètent le top 10 et seront donc tous deux en première ligne demain de la course sprint.