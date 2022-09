F2, Monza, Course sprint : Vips vainqueur, Drugovich titré

Par Camille Komaël 10 septembre 2022 - 18:39





Initialement qualifié en quatrième position, le leader du championnat Felipe Drugovich devait s’élancer depuis la septième position de la grille inversée, mais il a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti lors de la sortie d’Iwasa. Le Brésilien part donc 12è, tandis que Vesti est sur la première place, devant Sargeant.

Si Vesti prend un bon départ, il n’en va pas de même pour Sargeant à ses côtés qui se fait dépasser par trois pilotes du Junior Team de Red Bull, à savoir Vips, Iwasa et Daruvala. En fond de peloton, ça se touche au premier virage et Caldwell et Calderon doivent abandonner. A la seconde chicane, c’est Drugovich qui touche Cordeel et endommage sa monoplace : sa course est terminée et il rentre abandonner aux stands pendant que la voiture de sécurité intervient pour dégager les monoplaces arrêtées en piste.

Au re-start, Vesti ne peut rien faire face à Vips qui s’empare de la tête de la course, tandis que derrière eux Sargeant reprend la quatrième place à Daruvala. Quelques tours plus tard, Boschung touche Novalak à la deuxième chicane : le Français a un aileron avant cassé et une crevaison. Novalak rentre aux stands abandonner, tout comme Ralph Boschung.

Au dixième tour, Iwasa se fait dépasser par Daruvala, et c’est chaud derrière eux entre Armstrong et Verschoor, qui se touchent légèrement - heureusement sans dommage - à la première chicane. Au tour suivant, Iwasa perd encore une place au profit de Sargeant. Verschoor double Armstrong au douzième tour. Deux tours plus tard, le Néerlandais place une attaque sur Iwasa, mais le Japonais coupe la première chicane. Dans le même temps, Pourchaire tente de passer Lawson mais il sort trop large à la sortie de la première chicane et perd de nombreuses positions.

A six tours du drapeau à damiers, Verschoor s’empare de la cinquième place mais coupe à son tour la première chicane. Armstrong est plus propre au tour suivant pour passer à son tour le pilote DAMS, qui se fait ensuite doubler de nombreuses fois et chute hors des points. Il écope même ensuite d’une pénalité de cinq secondes pour être sorti des limites de la piste. Doohan attaque Armstrong, mais le Néo-Zélandais bloque les roues et coupe la première chicane, ce qui gène l’Australien, qui se fait passer par Lawson.

Jüri Vips aura mené quasiment la totalité de la course et sa première place - une fois acquise - n’a pas été menacée : c’est la première victoire de l’Estonien cette saison. Vesti monte sur la deuxième marche du podium et Daruvala est troisième. Sargeant franchit la ligne en quatrième position, de peu devant Verschoor. Armstrong, Lawson et Doohan prennent les derniers points du jour.