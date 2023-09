F2, Monza, Course sprint : Vesti gagne et réduit l’écart au championnat

Par Camille Komaël 2 septembre 2023 - 15:11





Il fait encore beau et chaud à Monza ce samedi, avec plus de 27 °C dans l’air et une température de la piste qui atteint les 38 °C. Dixième en qualifications, Boschung est en pole pour cette course sprint, devant Verschoor. A l’extinction des feux, Vesti semble prendre un meilleur envol et ils se retrouvent à trois de front au premier virage : c’est trop, et Boschung bloque ses roues et tire tout droit pendant que Verschoor prend la tête de la course. Le Néerlandais ne reste pas longtemps devant puisque Vesti le dépasse avant la deuxième chicane derrière eux, Pourchaire plonge trop à l’intérieur, rebondit sur le vibreur et vient taper le flanc de la monoplace de Crawford, sans dommage apparent pour les deux. Martins en profite pour s’infiltrer et les doubler. Quelques instants plus tard, la voiture de sécurité est déployée : Maloney a touché l’arrière de la Virtuosi de Cordeel et le Belge est bloqué en piste.

La course reprend ses droits au cinquième tour et Vesti conserve la tête devant Verschoor, tandis que Boschung se fait doubler de tous les côtés et chute au classement. Au tour suivant, les ART se font remarquer à la première chicane : Martins prend la quatrième place à Crawford et juste derrière Pourchaire dépasse Hadjar au même moment. Deux tours plus tard, Martins plonge une nouvelle fois au premier virage pour cette fois arracher la troisièmee place à Maini. C’est moins propre du côté de Bearman, qui touche d’abord Fittipaldi avant de réussir à le doubler au tour d’après. Pourchaire a quant à lui dépassé Crawford.

En tête, Vesti a réussi à se mettre hors de portée du DRS de Verschoor, mais c’est Martins qui enchaîne les meilleurs tours en course. Au 12è tour, le Français retarde une nouvelle fois son freinage au premier virage pour prendre l’avantage sur Verschoor. Dans le même tour, Nissany lance d’abord une attaque hasardeuse sur Correa à la première chicane, puis tous deux se touchent à la chicane della Roggia et l’Israélien abandonne au milieu de la piste. La voiture de sécurité refait son apparition, probablement au grand dam de Vesti qui comptait alors quasiment deux secondes d’avance.

La course est relancée à l’entame du 16è tour et Martins se fait surprendre, devant alors se défendre face à Verschoor. Derrière eux, Pourchaire, Maini et Crawford se retrouvent à trois de front à l’entrée de la deuxième chicane et c’est Pourchaire qui sort vainqueur de cette bataille : le voilà quatrième. Quelques virages plus loin, Hauger et Hadjar sont côte à côte : le Norvégien doit rouler dans l’herbe, ce qui l’envoie en excursion dans les graviers.

Au 17è tour la lutte fait rage pour les derniers points : Leclerc, Stanek et Hauger se retrouvent tous trois de front à l’entrée de la première chicane et c’est Leclerc qui ressort devant. La lutte pour la victoire n’est pas terminée, avec les quatre pilotes qui se tiennent tous dans la zone DRS, mais finalement personne n’aura réussi à effectuer d’ultime dépassement.

Vesti remporte donc cette course sprint, ce qui lui permet de conserver ses chances au championnat au moins jusqu’à Abu Dhabi. Il est suivi de très près par Martins, Verschoor et Pourchaire. Deux secondes derrière, on retrouve Maini en cinquième position, puis Bearman, Leclerc et Stanek. Doohan et Novalak concluent le top 10 mais ne marquent pas de point tandis qu’Hadjar est finalement classé onzième suite à une pénalité pour avoir coupé la première chicane au premier tour en en avoir retiré un avantage.