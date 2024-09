F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins

Par Camille Komaël 31 août 2024 - 15:38





La séance de qualifications vendredi a été agitée, avec deux drapeaux rouges dont un pour une sortie de Bortoleto, et c’est finalement Maloney qui a décroché la pole devant Hadjar et Aron. Mais pour la course sprint d’aujourd’hui, il faut s’intéresser à la fin du top 10 de ces qualifications, et c’est alors Enzo Fittipaldi qu’on retrouve en pole de cette grille inversée, devant Cordeel. Le Brésilien réussit son envol mais se loupe ensuite à la chicane et perd la tête de la course au profit de Marti, tandis que derrière un accrochage a lieu. C’est Goethe - qui remplace Colapinto - et O’Sullivan qui se sont accrochés, ce qui a envoyé l’Allemand en tête à queue. Antonelli n’ayant nulle part où aller, il touche O’Sullivan, abime son aileron avant et crève. Il passera par les stands réparer.

La voiture de sécurité entre en action pour quelques tours, et quand elle rentre aux stands Marti relance la course. Fittipaldi se place à côté de lui au premier virage mais bloque ses roues et se fait passer par Martins et Bearman. Le Britannique et sa PREMA semblent plus rapides : Bearman dépasse d’abord Martins, puis Marti, pour s’emparer de la tête de la course. Victor Martins suit le futur pilote Haas et rend la deuxième position à Marti au huitième tour.

Le pilote espagnol se fait ensuite doubler par Dürksen au premier virage, alors que derrière Maloney prend la sixième place à Aron. Le jeune pilote de l’équipe AIX poursuit sur sa lancée et deux tours plus tard il s’attaque à Fittipaldi au premier virage, avec succès : le voilà troisième. La lutte pour les points continue derrière eux : Crawford cherche l’ouverture sur Aron, toujours à la première chicane, mais il est tassé et Hauger en profite pour s’infiltrer et prendre la huitième place en sortie de virage.

A quatre tours de l’arrivée, Martins réalise le meilleur tour en course mais reste encore un peu trop loin de Bearman pour pouvoir activer son DRS. Quatrième, Fittipaldi voit un bouchon se former derrière lui. Marti réussit à doubler le Brésilien, mais un tour plus tard derrière eux Aron et Maloney se touchent. Aron a perdu une partie de son aileron avant et va devoir s’arrêter aux stands, pendant que Maloney ne semble pas avoir subi de dommage et passe Fittipaldi à la deuxième chicane dans le dernier tour. Derrière, Crawford a doublé Hauger.

Devant, Bearman a su gérer et il s’impose devant Martins et Dürksen. Marti franchit la ligne en quatrième position d’un cheveu devant Maloney et Crawford, qui aura réussi à doubler Fittipaldi sur la ligne. Fittipaldi termine donc septième tandis qu’Hauger et Bortoleto passent la ligne côte à côte : le dernier point revient finalement au Norvégien.