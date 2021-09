F2, Monza, Course Principale : Piastri gagne depuis la pole

Il fait beau et déjà bon ce matin à Monza pour la dernière course de F2 du week-end, la plus importante, celle qui rapporte le plus de points. C’est Oscar Piastri qui a signé la pole, devant Jehan Daruvala. Zhou prend un bon départ et prend la deuxième place, derrière Piastri. Samaia part lui en tête à queue dans le premier tour et cale au milieu de la piste : la voiture de sécurité virtuelle est mise en place. Mais il est trop dangereux de dégager la monoplace de Samaia dans ces conditions et c’est finalement la voiture de sécurité qui sort en piste.

A la fin du quatrième tour, la voiture de sécurité rentre aux stands et à la deuxième chicane Lawson freine plus tard que Zhou et passe deuxième. Au huitième tour, Vips connaît un problème mécanique, derrière lui Ticktum est surpris et touche la Hitech, endommageant le nez de sa Carlin. Vips est arrêté au milieu de la piste et la voiture de sécurité revient en action. Tous les pilotes en pneus tendres en profitent pour effectuer leur arrêt obligatoire, mais Ticktum en pneus mediums reste en piste malgré les dommages sur sa voiture.

Pendant la Safety Car, Marino Sato abandonne à la première chicane, victime d’un souci sur sa Trident. A la relance de la course, Zhou dépasse Daruvala, mais l’Indien résiste et est forcé de couper la deuxième chicane pour ne pas risquer l’accrochage. Daruvala est resté devant Zhou, mais le Chinois repasse dans la ligne droite... avant que Daruvala passe une nouvelle fois Zhou ! Tous deux se retrouvent côte à côte à la deuxième chicane, avec avantage à Zhou : Daruvala bloque les roues et touche la UNI-Virtuosi, qui à son tour doit couper la chicane, mais est devant la Carlin.

On retrouve devant des pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés : Ticktum devant Lundgaard et Armstrong. Piastri dépasse d’abord Deledda, qui n’a pas encore changé de pneus lui non plus, puis Armstrong et Lundgaard. Zhou fait de même. Deledda est très lent et bouchonne, et Enzo Fittipaldi le touche en le doublant à la première chicane. Dans les points, Drugovich s’arrête une nouvelle fois aux stands et cale : la course vire au cauchemar pour le Brésilien, qui en plus a une mésentente avec son équipe (Drugovich demandait par radio si son aileron avant était cassé et son UNI-Virtuosi a cru que leur pilote leur affirmait que son aileron était endommagé).

On entre dans les dix derniers tours et Ticktum est toujours en tête mais doit passer les pneus tendres. Piastri reste dans la même seconde que lui mais ne le dépasse pas. Pourchaire parvient quant à lui à doubler Daruvala. Lundgaard s’arrête au 22è tour, et au même moment Lawson est à l’arrêt dans la ligne droite : son extincteur s’est déclenché ! Le pauvre Néo-Zélandais doit abandonner, la voiture de sécurité revient en piste et Ticktum en profite pour effectuer son arrêt.

Quand la voiture de sécurité s’efface, il reste 6 tours et Zhou met la pression à Piastri, qui bloque ses roues à la première chicane. Zhou pousse l’Australien en bord de piste à la deuxième chicane, mais le pilote PREMA ne se laisse pas intimider et conserve l’avantage. Un peu plus loin derrière, Ticktum et ses pneus tendres neufs sont bien plus rapides, mais la Carlin se fait toucher à la deuxième chicane.

Heureusement pour Ticktum, sa voiture ne semble pas avoir souffert et le Britannique remonte : après avoir doublé Shwartzman, il prend la quatrième place à Daruvala et revient sur Pourchaire et Zhou. Plus loin derrière, Beckmann accroche Viscaal et la Trident est stoppée en piste : la voiture de sécurité revient une dernière fois en piste et la course s’achève ainsi.

Oscar Piastri remporte cette course principale et accroit une nouvelle fois son avance au championnat sur Zhou, qui finit deuxième. Dan Ticktum a vu sa remontée stoppée par la voiture de sécurité et il enrage, mais termine tout de même sur le podium malgré une enquête pour ne pas avoir respecté les consignes en coupant la deuxième chicane : il n’y aura pas de pénalité pour le Britannique. Théo Pourchaire est quatrième devant Daruvala et Shwartzman. Verschoor signe une belle septième place, devant son coéquipier Zendeli. Nissany et Armstrong prennent les derniers points pour DAMS.