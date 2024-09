F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto

Par Camille Komaël 1er septembre 2024 - 11:53





Zane Maloney a obtenu sa première pole position dans la série vendredi, et il se positionne donc sur la première place de la grille de départ, devant le leader du championnat Hadjar et Paul Aron. Au départ, Aron réussit à se placer côte à côte avec Maloney, mais derrière eux Marti bloque ses roues et va tamponner Aron. Le pauvre Estonien doit abandonner et la voiture de sécurité intervient. A noter le départ canon de Dürksen, parti onzième et désormais quatrième, et les deux PREMA qui ont bien profité de la pagaille à la première chicane pour gagner des places. Hauger a son aileron avant endommagé et doit s’arrêter aux stands.

Maloney gère bien le re-start et conserve la tête de la course, tandis que derrière lui Hadjar dépasse Dürksen. Mais deux tours plus tard Dürksen réussit à reprendre sa position face au Français, puis il s’attaque à Antonelli et dépasse le pilote italien. Alors que Bearman et Martins profitent de la première opportunité pour s’arrêter changer de pneus, la plupart de leurs concurrents poursuivent en piste un tour supplémentaire. Lors de ce tour, Antonelli sort trop large dans les graviers à la sortie d’Ascari, ce qui permet à Hadjar de passer devant juste avant l’arrêt aux stands. Malheureusement, l’arrêt d’Hadjar est très long et il ressort loin.

A ce moment-là, Hauger est envoyé en tête à queue à la première chicane et est arrêté en piste : l’intervention de la voiture de sécurité est inévitable. C’est là que la chance sourit à quelques pilotes, dont Bortoleto et Verschoor, qui en profitent pour s’arrêter : ils parviennent ainsi à ressortir devant Maloney, qui était pourtant leader ! Ne s’étant en revanche pas encore arrêtés, Goethe et Maini sont devant sous cette voiture de sécurité.

Au re-start, Goethe bloque ses roues et Stanek doit l’éviter, ce qui permet à Bortoleto de déjà gagner des places. Alors que les pilotes qui se sont arrêtés ont des pneus neufs et sont occupés à dépasser leurs concurrents qui n’ont pas encore effectué leur arrêt obligatoire, Maloney réalise un dépassement sur Verschoor, qui lui en revanche s’est déjà arrêté. Martins, Correa et Bearman sont côte à coté au premier virage et évidemment cela ne peut pas passer : Bearman touche Correa, ce qui abime son aileron avant.

A force de doubler les pilotes en pneus usés, Bortoleto se retrouve en tête au 17è tour. La lutte fait rage entre les deux pilotes PREMA, qui ne parviennent pas à trouver l’ouverture sur Martins. Ce qui devait arriver arriva : Bearman et Antonelli se touchent légèrement, Antonelli perdant un morceau d’aileron avant pendant que Bearman sort dans les graviers et ressort derrière Dürksen. Le pilote AIX parvient ensuite à dépasser Antonelli, mais sort de la piste à la deuxième chicane, permettant à l’Italien de reprendre sa position.

Dürksen tente ensuite de passer Martins mais tous deux loupent le virage, et Antonelli en profite pour doubler le pilote Français et s’installer en cinquième position. Dürksen réussira finalement lui aussi à passer Martins deux tours plus tard. A l’avant-dernier tour, Maini effectue enfin son arrêt aux stands obligatoire, rendant la deuxième place à Maloney.

Au final, Bortoleto s’impose devant Maloney et Verschoor, le premier et le troisième ayant grandement bénéficié du timing de la voiture de sécurité. Antonelli franchit la ligne d’arrivée quatrième devant Dürksen, Martins, Bearman et Villagomez : tous se suivent de très près. Les derniers points reviennent à Crawford et Fittipaldi tandis que Hadjar échoue à la onzième place après une course bien malchanceuse.