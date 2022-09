F2, Monza, Course principale : Daruvala gagne une course mouvementée

Par Camille Komaël 11 septembre 2022 - 11:30





Il fait beau ce matin encore sur le circuit italien, avec 22 °C dans l’air et une température de la piste qui atteint les 28 °C après la course de Formule 3 de ce matin. C’est Jack Doohan qui a signé la pole position vendredi, devant Lawson. A signaler que Tatiana Calderon ne participera pas à cette course sur avis médical, après l’incident avec Caldwell hier à la première chicane, elle semble s’être cassé un os de la main.

Frayeur pour Jack Doohan au départ du tour de formation quand sa Virtuosi a du mal à démarrer, mais finalement l’Australien peut s’élancer. A l’extinction des cinq feux quelques instants plus tard, Doohan reste une nouvelle fois scotché sur la grille de départ et se fait dépasser par de nombreux pilotes. Derrière, Ralph Boschung coupe la première chicane et revient en piste en touchant Théo Pourchaire, qui lui-même touche Luca Ghiotto. Les trois voitures sortent de la piste et la voiture de sécurité est déployée. Les trois pilotes vont bien, et alors que la course continue pour quelques instants Doohan arrive trop vite au freinage de la deuxième chicane. Pour éviter l’accrochage, il se décale sur la droite... mais il y a Sargeant et tous deux s’accrochent et doivent abandonner.

La course reprend à l’entame du sixième tour et Armstrong dépasse immédiatement Drugovich. Mais très vite, la course est de nouveau neutralisée : la Trident de Williams est dans les barrières à Ascari suite à un contact avec Beckmann et la voiture de sécurité revient en piste. La fenêtre pour l’arrêts aux stands obligatoire est ouverte et les pilotes en pneus tendres en profitent pour effectuer leur changement de pneus.

Au tour suivant, Lawson et Drugovich s’arrêtent, mais le Brésilien passe lui au contraire en pneus tendres. Le replay nous montre qu’Armstrong a coupé la ligne blanche à l’entrée des stands : le Néo-Zélandais risque la pénalité. Devant la longueur de la réparation de la barrière, le drapeau rouge interrompt finalement la course pour de bon.

Quand la course reprend sous régime de voiture de sécurité, Marcus Armstrong a dix secondes de pénalité pour son entrée aux stands non règlementaire, et le pilote Hitech écope d’une deuxième pour vitesse excessive dans les stands lors de ce même arrêt : ce sera un stop and go de dix secondes. Le Néo-Zélandais se fait remarquer de manière plus positive au re-start en passant Iwasa. Il repasse par les stands au tour suivant purger sa pénalité.

Vips attaque Lawson mais l’Estonien part de trop loin, bloque ses roues à la deuxième chicane, et envoie Lawson en tête à queue. Novalak tente de dépasser Iwasa mais le Français se loupe à la première chicane et se fait finalement doubler par Fittipaldi, puis par Vips. Lawson doit lui s’arrêter aux stands changer l’aileron avant. Vips a lui aussi un stop and go de dix secondes pour sa manœuvre sur Lawson.

On a à présent dépassé la mi-course et Daruvala dépasse Sato à l’entrée de la première chicane. Vesti double aussi le Japonais et s’empare de la troisième place, mais ni Verschoor ni Sato n’ont effectué leur arrêt obligatoire. Le pilote Virtuosi passe aux stands chausser les pneus tendres, mais le Néerlandais de Trident attend encore, espérant une neutralisation de la course pour sauver sa stratégie.

A cinq tours du drapeau à damiers, Verschoor doit se résigner à effectuer son arrêt, qui le fait plonger au classement. A deux moments différents, Cordeel et Sato sortent large dans les graviers mais reviennent en piste sans dommage.

Daruvala parvient à maintenir son écart sur Vesti devant, et remporte la course devant le Danois de chez ART. Iwasa a réussi à sauver la troisième place, suivi de près par Enzo Fitipaldi, Hauger et Beckmann. Le tout nouveau champion Felipe Drugovich franchit la ligne en septième position, devant Cordeel, Novalak et Verschoor, qui empoche aussi le point du meilleur tour en course.