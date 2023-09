F2, Monza, Course principale : Bearman gagne une course hachée

Par Camille Komaël 3 septembre 2023 - 13:34





Le soleil est toujours présent sur Monza, même si logiquement ce matin la température de la piste est un peu moins élevée qu’hier après-midi pour la course sprint. Le leader du championnat Théo Pourchaire a signé la pole position vendredi et il prend un bon départ, mais Bearman à ses côtés également : si le Français parvient à conserver la tête au premier virage, en revanche le Britannique prend la tête de la course à la deuxième chicane. Mais la voiture de sécurité est déjà déployée : à la sortie de cette même deuxième chicane, Vesti cherche à passer Stanek, qui serre le Danois dans l’herbe. Vesti tape le rail et doit abandonner.

Le re-start se déroule sans encombre pour Bearman, mais un nouvel incident va faire revenir la voiture de sécurité en piste : Arthur Leclerc manque son freinage au premier virage et part en tête à queue, arrachant au passage les polystyrènes. Les pilotes en pneus super tendres en profitent pour effectuer leur arrêt aux stands obligatoire, ce qui propulse Daruvala en tête de la course devant Doohan, Iwasa et Hadjar.

Au re-start, Daruvala, Doohan et Iwasa se retrouvent à trois de front à l’entame du premier virage tandis que derrière Maloney se crashe dans les barrières, touché par derrière par Nissany. Pour l’instant seul le drapeau jaune est déployé au premier virage et les trois pilotes en tête continuent leur lutte dans la deuxième chicane : c’est Iwasa qui prend la tête de la course avant que la voiture de sécurité ne revienne une nouvelle fois neutraliser la course.

Des débris jonchant la ligne droite, les pilotes passent par la voie des stands et Iwasa, Daruvala et Hadjar changent de pneus par la même occasion. Bearman retrouve la première place, le pilote PREMA ayant doublé Doohan juste avant la voiture de sécurité. Il négocie bien le re-start, alors que derrière lui Doohan et Pourchaire sont en lutte pour la deuxième place. Pourchaire réussit à doubler l’Australien au 18è tour alors que son coéquipier Martins doit abandonner : son aileron arrière est coincé en position ouverte.

Au 23è tour, Crawford essaie de doubler Daruvala mais il se retrouve finalement à taper ses roues avec celles de Maini et l’Indien est envoyé dans les graviers, devant abandonner. Du coup, qui revoilà en piste ? La voiture de sécurité ! Elle intervient pile au bon moment pour Doohan avec ses pneus mediums : l’Australien passe mettre ses pneus super tendres et ressort en onzième position mais avec un avantage pneumatique sur ses adversaires.

La course reprend ses droits au 27è tour et Bearman n’est pas inquiété. Pourchaire est en revanche roue contre roue avec Iwasa et le Japonais double le Français pour le gain de la deuxième place. Comme prévu, Doohan remonte au classement mais il ne pourra pas aller au bout de ses dépassements. En effet, Crawford et Stanek se touchent et l’Américain parque sa monoplace sur le côté de la piste. Cette fois, c’est la voiture de sécurité virtuelle qui est mise en place pour les derniers tours. Cela ne fait pas les affaires de Verschoor, qui est dans les points mais qui a une pénalité de cinq secondes qui le fait chuter hors des points.

La victoire revient donc à Bearman, avec Iwasa et Pourchaire qui complètent le podium. Le Français de ART signe également le meilleur tour en course et reprend de l’avance au championnat sur Vesti. La quatrième place revient à Enzo Fittipaldi, devant Hauger et Doohan. Daruvala est septième, Cordeel huitième. Boschung et Stanek empochent les derniers points.