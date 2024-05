F2, Monaco, Qualifications : Première pole de la carrière de Verschoor

Par Camille Komaël 24 mai 2024 - 18:20





Après une séance d’essais libres pluvieuse hier et un meilleur chrono obtenu par Martins, les qualifications de ce vendredi après-midi se déroulent dans des conditions sèches. Afin de fluidifier le trafic, la séance est coupée en deux parties à Monaco : les numéros pairs commenceront, puis ce sera le tour des pilotes aux numéros impairs. En contrepartie, chaque séance est écourtée et ne dure que 16 minutes, au lieu de la séance de 30 minutes habituellement.

Dans le groupe A, O’Sullivan signe le premier chrono de référence en 1.23.118, devant Hadjar, et le Britannique améliore encore lors de son deuxième essai, devançant à présent Verschoor. Le Néerlandais de Trident poursuit ses efforts et colore les tableaux de chronométrage de violet : le voilà avec le meilleur chrono. En 1.21.283, il est devant Hadjar et Bortoleto. Le jeune brésilien a touché le mur à la piscine, sans grosse conséquence, mais il perd la troisième place de ce groupe au profit de Colapinto. A signaler une grosse frayeur pour Hadjar dans le tunnel, qui tombe sur Miyata au ralenti : un incroyable réflexe du Français au dernier moment évite l’accident.

C’est ensuite au tour des pilotes du groupe B de s’élancer, mais leurs efforts doivent vite être coupés car le drapeau rouge est brandi. En effet, Villagomez est dans les barrières au premier virage. Sitôt le drapeau vert de nouveau agité, Maloney place sa Rodin en première position en 1.21.941. Martins repasse devant, puis Stanek s’empare du meilleur temps de ce groupe en 1.21.466. Malheureusement pour lui, il touche les barrières dans le deuxième secteur et c’en est fini de ses améliorations. Victor Martins en profite pour reprendre la première place en 1.21.310.

Verschoor ayant réalisé le meilleur chrono des deux groupes, la pole lui revient logiquement, devant le pilote ayant le meilleur temps du deuxième groupe, à savoir Martins. On alterne ensuite pilote du groupe A et pilote du groupe B pour la suite du classement, ce qui donne Hadjar troisième devant un toujours impressionnant débutant Paul Aron. Colapinto et Stanek se partageront la troisième ligne tandis qu’Antonelli est septième devant Hauger. Bortoleto et Barnard concluent le top 10 et se retrouveront en première ligne de la course sprint.