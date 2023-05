F2, Monaco, Qualif. : Vesti en pole devant les deux ART

Par Camille Komaël 26 mai 2023 - 19:33





Comme chaque année à Monaco, en raison du trafic, la séance de qualifications est séparée en deux segments : les nombres pairs dans le groupe A, les nombres impairs dans le groupe B. C’est logiquement le groupe A qui s’est élancé en premier, avec 16 minutes intenses au programme. Si Martins signe le premier réel chrono de référence, Verschoor lui prend ensuite le meilleur temps, avant qu’un drapeau rouge ne vienne interrompre la séance. C’est le local de l’étape, Arthur Leclerc, qui a tapé les barrières au dernier virage et qui voit sa session tourner court. Il ne reste qu’environ cinq minutes quand la séance reprend et Doohan se place immédiatement en haut de la feuille des temps, mais Martins repasse devant avec un chrono d’1.31.231. Il n’y aura plus d’amélioration puisque Daruvala va taper le rail au virage 5, entraînant de nouveau un drapeau rouge. Avec seulement une minute restante au compteur, c’en est fini pour le groupe A.

C’est ensuite au groupe B de s’élancer : si un pilote bat le chrono de Martins, alors il partira en pole pour la course principale. Hauger signe certes le premier chrono de référence de cette deuxième session, mais il est vite battu par plusieurs pilotes et c’est finalement Pourchaire qui émerge en tête en 1.21.630, avant d’améliorer sur son second tour en 1.21.354. Maloney et Vesti suivent, mais à moins de cinq minutes de la fin, Vesti enchaîne les meilleurs secteurs et réalise son tour en 1.21.053, seulement 52 millièmes plus rapide que Pourchaire. Là encore, un drapeau rouge met fin à la session, quand Novalak tape les rails au Portier.

Pour réaliser la grille, on alterne pilote du groupe B / pilote du groupe A : Vesti ayant réalisé le meilleur temps des deux sessions cumulées, c’est bien sûr lui qui s’élancera en pole dimanche, devant le pilote au meilleur temps du groupe A, à savoir Martins. Pourchaire et Doohan suivront sur la deuxième ligne. Maloney, Verschoor et Crawford complètent le top 8 tandis qu’Iwasa (9è) et Hadjar (10è) se partageront la première ligne de la course sprint avec la grille inversée, samedi.