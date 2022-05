F2, Monaco, Libres : Drugovich d’un souffle devant Boschung

Jour et horaire inhabituels pour les essais libres de la Formule 2 : en raison du programme chargé sur le tracé monégasque, ceux-ci ont lieu ce jeudi en fin d’après-midi. Si demain les qualifications seront courues en deux groupes pour limiter le trafic, aujourd’hui les 22 pilotes étaient en piste en même temps et on a assisté à de nombreux tours avortés en raison d’une gêne par un autre pilote (mais qui n’avait aucun autre endroit où se mettre).

Quelques pilotes ont légèrement touché les rails, sans trop de dégâts, comme Doohan au dernier virage par exemple. D’autres ont causé des drapeaux jaunes à cause de tous droits, mais là encore heureusement sans aucun dommage : c’est ainsi le cas de Sato et Vips à Sainte Dévote, mais aussi de Hughes au dernier virage, qui a stoppé sa monoplace juste avant qu’elle ne touche les barrières.

Côté chronos, le classement a régulièrement évolué mais Drugovich, Boschung et Hauger ont été trois pilotes constamment aux avant-postes sur cette séance. Tous les pilotes sont restés assez longtemps en piste, essayant d’engranger un maximum d’expérience sur ces 45 minutes.

Au final, Felipe Drugovich devance le revenant Ralph Boschung de deux petits millièmes, avec Dennis Hauger et Jakes Hughes qui suivent eux aussi dans le même dixièmes que le leader. C’est donc très serré entre les quatre premiers, puis il y a un écart avant de retrouver Liam Lawson, Jack Doohan et Jehan Daruvala. Les écarts sont encore minimes dans la fin du top 10 entre Sargeant, Verschoor et Pourchaire, qui se tiennent également dans le même dixième.