F2, Monaco : Lawson et Iwasa pénalisés, Drugovich en pole

En fin de séance de qualifications, Felipe Drugovich a heurté le rail au dernier virage alors qu’il occupait la pole provisoire et qu’il était en train d’améliorer son chrono. Sa monoplace étant immobilisée en piste, le drapeau jaune a logiquement été agité. Or, quelques pilotes ont amélioré leur chrono dans ces conditions, ce qui est bien sûr formellement interdit. Lawson a ainsi obtenu la pole.

Les pénalités infligées sont multiples :

— Lawson et Iwasa perdent leur meilleur chrono signé sous drapeau jaune.

— Lawson écope de 5 places de pénalité sur la grille de la course sprint de demain. Il a également 2 points de pénalité sur son permis.

— Iwasa aura lui 10 places de pénalité pour la course sprint (et 3 points de pénalité sur son permis) puisqu’il y avait alors un double drapeau jaune.

Par conséquent, le meilleur temps revient à Felipe Drugovich, qui sera donc en pole dimanche pour la course principale, toujours devant Théo Pourchaire. Doohan était également sous investigation, mais il a été observé qu’il a bien levé le pied sur la fin du tour, perdant 7 dixièmes. L’Australien est ainsi promu à la troisième place de la grille de départ, tandis que rien ne bouge pour les pilotes du groupe B et que Vips est donc toujours quatrième.

A noter que Caldwell écope également de trois places de pénalité sur la grille pour avoir gêné Marino Sato.