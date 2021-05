F2, Monaco : Lawson disqualifié et perd sa victoire de la course sprint 2

Vainqueur en piste de la course sprint 2 ce matin, Liam Lawson a perdu sa victoire à cause de la non conformité de sa Hitech.

En effet, les pilotes doivent utiliser un profil d’accélérateur programmé en position 1 lors de tous les départs, jusqu’à ce que la vitesse de la voiture atteigne 50 km/h.

Or, à la suite d’une investigation après la course, les commissaires ont découvert que Lawson a utilisé une cartographie d’accélération différente au départ, enfreignant ainsi l’article 3.6.5 du règlement technique.

Par conséquent, Lawson est disqualifié et c’est Dan Ticktum qui est déclaré vainqueur de cette course sprint 2. Evidemment, tous les pilotes derrière gagnent également une place, ce qui permet à Oscar Piastri d’être finalement deuxième et à Jüri Vips d’obtenir un podium devant Théo Pourchaire. Robert Shwartzman se classe dixième et devient éligible aux points pour le meilleur tour en course : l’ayant signé, il gagne deux points supplémentaires.