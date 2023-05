F2, Monaco, Course Sprint : Iwasa s’impose

Par Camille Komaël 27 mai 2023 - 15:11





Avec un ciel bleu, 25 °C dans l’air et une piste à plus de 48 °C, les conditions météorologiques sont parfaites pour cette première course de F2 du week-end. Suite à sa dixième place en qualifications hier, Hadjar occupe la pole position de la grille inversée aujourd’hui, devant Iwasa. A l’extinction des feux, on ne note aucun changement de position aux premières places.

En revanche, à la chicane à la sortie du tunnel, Maini est percuté par Novalak et envoyé en tête à queue : l’Indien parvient à repartir et Novalak passe aux stands changer de museau. Mais en freinant pour éviter les monoplaces, Nissany et Boschung ont calé et doivent abandonner, ce qui entraîne l’entrée en piste de la voiture de sécurité.

Alors que la voiture de sécurité s’efface, le leader Hadjar connait un souci mécanique juste après Sainte-Dévote et est forcé à l’abandon. Iwasa s’empare de la tête de la course et creuse immédiatement l’écart avec Daruvala.

Même si des pilotes se suivent de près, aucun dépassement n’est à signaler et il ne se passe rien de notable jusqu’à 8 tours de la fin, quand Cordeel termine dans les barrières, poussé par Correa qui tentait un dépassement. La voiture de sécurité revient neutraliser la course pour quelques tours.

Une fois la monoplace du Belge évacuée, la course reprend pour 6 tours, et Iwasa creuse un écart impressionnant de plus de 3 secondes sur Daruvala dès le premier de ces tours restants.

Après le problème sur la voiture du malheureux Hadjar, Iwasa s’impose donc en Principauté devant Daruvala et Crawford. Verschoor prend la quatrième place, suivi par Maloney et Doohan, qui signe le meilleur temps et empoche donc un point supplémentaire. Les ART de Martins et Pourchaire prennent les derniers points.