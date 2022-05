F2, Monaco, Course Sprint : Domination d’Hauger

Fin d’après-midi entre soleil et nuages en Principauté pour cette première course du week-end. Cette course se déroulera malheureusement sans Ralph Boschung, qui semblait pourtant à l’aise sur le tracé, à cause de douleurs récurrentes à la nuque, qui l’avaient déjà poussé à déclarer forfait à Barcelone. On espère revoir le Suisse en forme demain pour la course principale.

Malgré son crash à la fin des qualifications, Jakes Hughes s’élance en pole aujourd’hui puisque la grille est constituée du top 10 inversé. Il part devant les deux PREMA d’Hauger et Daruvala. Malheureusement pour le poleman, sa VAR ne démarre pas au moment de l’extinction des feux. Par chance, tous les pilotes derrière l’évitent. Les commissaires rentrent la monoplace aux stands alors que les deux PREMA d’Hauger et Daruvala sont devant. Drugovich a crevé en voulant éviter Hughes à l’arrêt (surpris, Nissany l’a touché) et rentre aux stands changer de pneus en tenant un pari et mettant les pneus pluie alors qu’on ne voit pas de goutte de pluie en caméra embarquée.

Cela ne fonctionne pas du tout pour Drugovich, qui se fait même passer par Hughes, et du coup le Brésilien repasse par les stands. Cordeel effectue lui aussi un arrêt pour changer d’aileron avant. Alors que Felipe Drugovich est sous investigation pour un excès de vitesse dans la voie des stands, le leader du championnat abandonne aux stands.

Au dixième tour, Iwasa attaque Novalak à la Rascasse et le Japonais pousse le Français dans les pneus : le pilote MP Motorsport doit abandonner et la voiture de sécurité entre en piste. Iwasa passe par les stands changer d’aileron avant. Alors que la voiture de sécurité va s’effacer, Drugovich revient en piste... en pneus pluie et à 5 tours du leader ! Deux tours plus tard le Brésilien revient aux stands pour effectuer un stop and go... indiqué nulle part par la direction de course ! En revanche, le Brésilien écope de 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands.

Iwasa écope quant à lui de dix secondes de pénalité pour son accrochage avec Novalak... et Drugovich repasse par les stands ! Il abandonnera pour de bon quelques tours plus tard. Hormis une petit touchette entre Caldwell et Sato à la sortie du tunnel (rien de bien sérieux), plus rien ne se passera dans cette course.

C’est donc Dennis Hauger qui s’impose pour la première fois de sa carrière en F2, avec 6 secondes d’avance sur son coéquipier de chez PREMA, Jehan Daruvala. Marcus Armstrong complète le podium juste derrière l’Indien. Plus loin, on retrouve Enzo Fittipaldi, suivi par Vips, Pourchaire et Doohan. L’Australien signe le meilleur tour en course dans le dernier tour. Lawson termine également dans les points tandis que Nissany et Sargeant concluent ce top 10.